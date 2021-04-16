傳搭載大疆智慧駕駛系統量產車最快今年內落地

大陸無人機龍頭大疆創新宣布正式推出旗下智慧駕駛業務品牌「大疆車載」，大疆車載已經在與車企合作交付中，搭載大疆智慧駕駛系統的量產車最快於今年年內落地。此外，大疆車載官網16日正式上線。

大陸自媒體「IT之家」報導，大疆創新旗下品牌「大疆車載」，致力於用空間智慧科技賦能出行，專注於智慧駕駛系統及其核心零組件的研發、生產、銷售等服務。

第一財經報導，大疆車載相關業務已經做了5年，並不是最近成立的團隊，目前車載事業單位（BU、Business Unit）有700多人。

同時，大疆車載官網今日正式上線，官網顯示，截至去年底，大疆車載核心研發人員超過500人，碩博士比例達87%。

而在智慧製造與品質體系建設方面，大疆車載也建立起一支超過200人的工程團隊，其中90%的工程師來自知名OEM（專業委託代工）與Tier 1（一階零組件供應商）廠商，可為智慧技術量產提供強力支持。

截至去年底，大疆車載已在智慧駕駛及其相關領域獲得超過1千項專利。