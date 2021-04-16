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陸國家統計局：對大陸全年經濟保持目前態勢充滿信心

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家統計局16日表示，對大陸今年全年經濟保持目前的恢復態勢充滿信心。（圖／取自澎湃新聞）
大陸國家統計局16日表示，對大陸今年全年經濟保持目前的恢復態勢充滿信心。（圖／取自澎湃新聞）

國際貨幣基金組織（IMF）最新將今年大陸經濟增速預估上調到8.4%。而大陸國家統計局16日也表示，對大陸今年全年經濟保持目前的恢復態勢充滿信心，全年經濟有望保持穩中加固、穩中向好的態勢，大陸經濟內生動力在持續增強，消費穩步回暖、投資也有望保持穩定恢復。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華在16日大陸國新辦記者會上指出，不管是從經濟內生動力、供給的質量，還是從關注的市場主體活力來講，這三方面因素都在改善加強中，綜合所有因素，對全年經濟保持目前的恢復態勢是充滿信心的。

她說，大陸消費在居民收入增加、消費環境改善、政策效應釋放等因素的推動下穩步回暖，前期受到制約的住宿餐飲等行業正在逐步改善，3月餐飲收入已經恢復到疫情前水準；3月進口增長在加速，是今年以來首次高於出口增速，顯示內需恢復勢頭是在不斷鞏固增強的。

同時，投資結構也在不斷優化，下階段隨著政策、項目、資金等各項要素支持的逐步落地，投資有望保持穩步恢復的態勢。

她還指出，在整體需求快速恢復過程中，確實有一些領域還沒有恢復到疫情前水準，包括大陸製造業投資，兩年平均下降2%，也就意味著目前製造業投資的水準相當於疫情前的96%左右，意味著製造業投資還沒有恢復到疫情前的水準。

這背後一方面顯示企業的生產經營面臨較多困難，依然在恢復狀態中，在投資信心上還有一定的顧慮。不過，企業效益正在提升，且今年是大陸「十四五」開局之年，一些重大的工程項目都在安排中，民營企業現在有越來越多的機會參與，在「兩新一重」、傳統產業改造、新興產業的提升上也都有大量投資空間。

劉愛華表示，隨著大陸經濟整體恢復的推進、隨著企業效益的好轉，企業的信心會慢慢增強，製造業提升的空間還是很大的，展望未來，對製造業投資的恢復還是很有信心。

澎湃新聞報導，不過，劉愛華提到，目前全球疫情、經濟環境仍然存在比較強的不確定、不穩定性，對這些方面也要保持清醒，而大陸國內恢復的基礎還不太牢固，部分服務業、小微企業增長仍然偏慢。面對經濟恢復中的新狀況、新問題，還是要按照政府工作報告的部署，持續鞏固「穩」的基礎，積蓄「進」的力量，守住「保」的底線，促進大陸全年經濟運行保持在合理區間。

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