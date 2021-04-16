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油轉電 中石化宣佈：在5000座加油站建換電站
大陸最大石油公司中國石化宣佈，將在中石化的加油站逐步導入「換電」，計畫近五年改建混合站不少於5000座。這意味中國石化進軍充換電市場，是傳統石化加油站率先啟動低碳轉型。
大陸央視報導，中國石化董事長、黨組書記張玉卓表示，十四五期間將在中石化的加油站導入換電，至少改建5000座。「電池要標準化，汽車的底盤也標準化，加油站的換電是所有品牌和規格的電動汽車都可以換。」
目前中國石化在全大陸有3萬多座加油站，其中部分的換電網站將和新能源汽車企業蔚來汽車統籌佈局。
央視報導，目前新能源電車的充電模式以居民自有充電樁的分散式補電為主。中石化換電站則是以快充和換電模式為主的集中式補電，基本上3分鐘就可完成快充或換電。
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