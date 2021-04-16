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陸首季製造業投資仍未回復疫情前水平 逾四成招工難

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸首季製造業投資仍未回復至疫情前水平。取自界面新聞
大陸首季製造業投資仍未回復至疫情前水平。取自界面新聞

大陸國家統計局今天發布首季國民經濟統計，雖然大陸號稱疫後率先復工復產，不過，統計局新聞發言人劉愛華表示，「製造業投資仍未回復至疫情前水平」，兩年平均下降2%，目前水平相當於疫情前約96%。且逾9萬家規模以上工業企業，有44%面臨招工難的問題。

據統計，首季製造業投資年增29.8%，兩年平均下降2%。劉愛華表示，製造業投資還沒有恢復到疫情前的水準，背後的因素複雜。

她指出，企業的生產經營面臨較多困難，仍在恢復，故在投資信心上有一定顧慮。

不過，劉愛華表示，目前處於十四五規劃的第一年，重大的工程項目都在安排之中，民營企業現在有越來越多的機會參與。尤其「兩新一重」〈指新型基礎設施、新型城鎮化，以及交通、水利等重大工程〉、傳統產業改造、新興產業的提升上，都有大量的投資空間。

但劉愛華指，就業和結構壓力同時存在，隨著經濟恢復要繼續強化就業優先政策。而國家統計局對逾9萬家規模以上工業企業調查顯示，44%受訪企業面臨招工難的問題。

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