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阿里續推降平台進入門檻及免經營成本措施

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
阿里巴巴16日表示，將繼續推出降平台經營門檻、減平台經營成本的措施。（圖／取自搜狐）
阿里巴巴16日表示，將繼續推出降平台經營門檻、減平台經營成本的措施。（圖／取自搜狐）

大陸電商巨頭阿里巴巴集團16日表示，將繼續推出降平台經營門檻、減平台經營成本的措施，其中，淘寶計畫今年內將部分商家行銷及營運業務工具由付費改為免費，自19日起為入駐天貓商家開設「試營運期」，簡化資質審核手續。

路透報導，阿里巴巴表示，過去數月，淘寶天貓推出一系列「降、免、扶」措施，從商家入駐、簡化營運、強化行銷、減免收費及線下支援等不同維度，支持商家經營，也呼應該集團上周六（10日）發布的「致客戶和公眾的一封信」內容。

在「降」方面，阿里巴巴指出將優化新商家開店入駐流程；「免」則是減免費用及免費開放部分行銷工具，例如，以往淘寶天貓商家參加聚划算活動時所繳付的「參聚險」及「保價險」等項目收費，已經在3月1日起取消，而「扶」是加強對商家支持服務，比如淘寶推出「商品優化工具」支持新商家上線。

阿里巴巴表示，未來將進一步強化客戶價值、聚焦客戶體驗，為所有商家和合作夥伴創造更開放、更公平的平台環境。

阿里巴巴港股16日早盤中段跌0.43%，報232.8港元。截至15日收盤過去一個月漲5.6%。

大陸國家市場監督管理總局10日對阿里巴巴在大陸境內網路壟斷行為處以人民幣182.28億元的重罰，創紀錄新高，公司隨後快速回應稱「誠懇接受，堅決服從」，並將強化依法經營。

淘寶 天貓 電商 阿里巴巴集團

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