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連漲66個月 大陸3月70城房價漲0.5%近7個月新高
大陸國家統計局16日公布，3月大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數較去年同期上升4.6%，漲勢延續66個月且年增創半年以來最高；同時，月增擴大至0.5%，創7個月新高。
路透報導，經測算，3月70個大中城市中，新建住宅價格指數較上月呈現上漲的有62個，上月為56個；持平的有兩個，上月為兩個；下跌為6個，上月12個。
大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，3月大陸一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.4%，其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、1%和0.1%。中古屋銷售價格較上月上漲1%，北上廣深分別上漲1.4%、1.1%、1.4%和0.4%。
31個二線新建住宅較上月上漲0.5%，中古屋較上月上漲0.4%，漲幅與上月相同。35個三線新建住宅較上月上漲0.3%，漲幅與上月相同，中古屋較上月上漲0.3%。
繩國慶指出，受上年同期低基期影響，大陸各線城市商品住宅銷售價格年漲幅也都有所擴大。據測算，3月一線城市新建和中古屋較去年同期分別上漲5.2%和11.4%，漲幅比上月分別擴大0.4和0.6個百分點。
二線新建和中古屋較去年同期分別上漲4.8%和3.3%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格較去年同期分別上漲3.9%和2.3%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。
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