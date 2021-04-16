陸國家統計局：消費市場呈快速恢復態勢

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，首季大陸的社會消費品零售總額增長33.9%。他解釋，不管是從商品零售額、線上銷售情況，還是從前期大家都比較關注的恢復比較慢的餐飲、旅遊出行，都呈現快速恢復的態勢。

據大陸國新辦網站，大陸國新辦今舉行記者會，由大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹「2021年第1季國民經濟運行情況」。

對於消費品零售額大增長，劉愛華說，去年社會消費品零售總額下降了19%，在這樣一個低基數的基礎上，目前社會消費品零售總額表現出30%以上的比較高的增長。另一方面，消費環境持續改善帶來居民信心的增強、居民收入的回升帶來消費能力穩步提升、擴內需促消費政策的帶動，帶來重要商品的銷售保持增長，都是推動第1季消費市場呈現快速恢復的原因。

劉愛華表示，去年以來，消費市場經受住了疫情衝擊的嚴峻考驗，超大規模市場的優勢明顯，消費升級的態勢也沒有改變。隨著經濟的穩步恢復，居民就業收入將繼續改善，有利於進一步增強消費能力。

不過他也強調，現在外防輸入、內防反彈的疫情防控壓力仍然是比較大的，對居民消費信心仍有一定影響，