失業狀況再緩降 大陸3月城鎮失業率5.3%

大陸國家統計局16日公布，大陸城鎮調查失業率下降，就業情勢整體穩定。大陸第一季全國城鎮新增就業297萬人；3月分，大陸全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.2個百分點，比去年同期下降0.6個百分點；16到24歲人口、25到59歲人口調查失業率分別為13.6%、4.8%。

據大陸國家統計局網站消息指出，3月分，大陸全國企業就業人員周平均工作時間為46.9小時，比上月增加0.6小時。而第一季末，大陸農村外出務工勞動力總量達1億7405萬人。

在居民收入方面，大陸國家統計局表示，居民收入繼續增加，農村居民收入增長好於城鎮居民收入。第一季，大陸全國居民人均可支配收入人民幣9730元（約新台幣42812元），較去年同期增長13.7%；扣除價格因素實際較去年同期增長13.7%。

按常住地分，大陸城鎮居民人均可支配收入人民幣1萬3120元（約新台幣57728元），較去年同期增長12.2%，扣除價格因素實際增長12.3%；農村居民人均可支配收入人民幣5398元（約新台幣23751元），增長16.3%，扣除價格因素實際增長16.3%。城鄉居民人均收入比值2.43，比去年同期縮小0.09。