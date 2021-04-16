快訊

拜登老友訪台綠動態 鄭文燦搶話語權、賴清德有接觸優勢

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失業狀況再緩降 大陸3月城鎮失業率5.3%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
3月大陸全國城鎮調查失業率5.3%，比上月下降0.2個百分點。（圖／取自國新網）
3月大陸全國城鎮調查失業率5.3%，比上月下降0.2個百分點。（圖／取自國新網）

大陸國家統計局16日公布，大陸城鎮調查失業率下降，就業情勢整體穩定。大陸第一季全國城鎮新增就業297萬人；3月分，大陸全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.2個百分點，比去年同期下降0.6個百分點；16到24歲人口、25到59歲人口調查失業率分別為13.6%、4.8%。

據大陸國家統計局網站消息指出，3月分，大陸全國企業就業人員周平均工作時間為46.9小時，比上月增加0.6小時。而第一季末，大陸農村外出務工勞動力總量達1億7405萬人。

在居民收入方面，大陸國家統計局表示，居民收入繼續增加，農村居民收入增長好於城鎮居民收入。第一季，大陸全國居民人均可支配收入人民幣9730元（約新台幣42812元），較去年同期增長13.7%；扣除價格因素實際較去年同期增長13.7%。

按常住地分，大陸城鎮居民人均可支配收入人民幣1萬3120元（約新台幣57728元），較去年同期增長12.2%，扣除價格因素實際增長12.3%；農村居民人均可支配收入人民幣5398元（約新台幣23751元），增長16.3%，扣除價格因素實際增長16.3%。城鄉居民人均收入比值2.43，比去年同期縮小0.09。

人民幣 失業

延伸閱讀

半導體大廠投資 可能棄陸轉美

破冰航標船 「海巡156」下水

大陸技術合同成交額 去年2.8兆

陸反壟斷大刀 砍向醫藥業

相關新聞

鴻海龍華事業群啟動招工 Google新機製造有譜

鴻海旗下富士康中國深圳龍華廠區iLVBG事業群啟動招募員工作業，市場人士推測，這可能是預先準備10月推出的Google ...

失業狀況再緩降 大陸3月城鎮失業率5.3%

大陸國家統計局16日公布，大陸城鎮調查失業率下降，就業情勢整體穩定。大陸第一季全國城鎮新增就業297萬人；3月分，大陸全...

人行行長：逐步將氣候變化風險納入宏觀審慎政策框架

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱15日表示，人行有三方面的重點工作要推進，包括要進一步以市場化方式動員公共和私人部門資金...

破天荒 陸首季GDP增速18.3% 創有史以來最高季度增速

大陸國家統計局今〈16〉日發佈今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升，創下統計30年以來...

陸實際使用外資 一季度增39.9%

繼進出口後，中國大陸吸收外資也迎來開門紅。大陸商務部15日公布的最新數據顯示，一季度中國大陸實際使用外資金額達3024....

大陸技術合同成交額 去年2.8兆

大陸商務部副部長王炳南15日在上海表示，隨著技術出口能力增強，中國大陸已從技術引進大國成為重要的技術輸出國，對全球科技進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。