人行行長：逐步將氣候變化風險納入宏觀審慎政策框架

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱15日表示，人行有三方面的重點工作要推進，包括要進一步以市場化方式動員公共和私人部門資金，支持綠色經濟活動；研究應對氣候變化對金融穩定的影響，尤其逐步將氣候變化相關風險納入宏觀審慎政策框架，以及發揮好碳市場的價格發現作用。

大陸央行網站消息指出，易綱15日在大陸央行與國際貨幣基金組織聯合召開的「綠色金融和氣候政策」高級別研討會上指出，未來人行有幾個方面的重點工作需要推進：第一，是要進一步以市場化方式動員公共和私人部門資金，支持綠色經濟活動，預計2030年前，中國碳減排需每年投入人民幣2.2兆元；2030到2060年，需每年投入人民幣3.9兆元，要實現這些投入，單靠政府資金是遠遠不夠的，需引導和激勵更多社會資本參與，為此，需要做好兩項基礎性工作。

一方面是加強資訊披露。人行計畫分步推動建立強制披露制度，統一披露標準，推動金融機構和企業實現資訊共享。同時，將在G20框架下，推動加強資訊披露方面的國際協調；另一方面是完善並統籌綠色金融分類標準，人行即將完成對綠色債券標準的修訂，刪除化石能源相關內容，正在與其他國家共同推動綠色分類標準的國際趨同。

第二，是要研究應對氣候變化對金融穩定的影響。從碳達峰到碳中和，歐盟將花70年，美國45年，中國只有30年左右，時間短，曲線陡，金融機構面臨的風險突出，因此，要積極督促金融機構盡早開始轉型。

人民銀行正在探索在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素，並逐步將氣候變化相關風險納入宏觀審慎政策框架。人行已按季評估金融機構的綠色信貸、綠色債券的情況，同時鼓勵金融機構評估和管理其環境和氣候風險。

第三，是要發揮好碳市場的價格發現作用。預計今年6月底，中國全國性碳排放權交易市場將啟動營運，相關部門正在就管理條例徵求意見，提出要逐步擴大碳排放配額的有償分配比例，金融管理部門將配合相關部門參與碳市場的管理。構建碳市場應更多體現金融屬性，引入碳金融衍生品交易機制，推動碳價格充分反映風險，最大化發揮碳價格的激勵約束作用。

易綱說，整體而言，人行可為實現碳中和發揮積極作用，這包括構建強而有力的政策體系，發展豐富多元的市場體系，以及加強國際協調。