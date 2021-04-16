英利汽車A股上市 首日漲44%

台資汽車零配件廠英利-KY在大陸子公司英利汽車，昨（15）日於上海證券交易所A股主板上市，開盤就大漲20%，隨後快速拉升到44%的掛牌首日漲停板上限，之後一價到底收在人民幣2.98元（約新台幣13元）。

英利汽車發行價格為每股人民幣2.07元，發行股數約 1.49億股，募資人民幣3.09億元（約新台幣13.5億元）。

上海證券報報導，英利汽車董事長林啟彬表示，這次募集資金投資專案建設完成後，將不斷提升核心競爭力，以市場發展為導向，支持、配合整車製造商於區域戰略佈局產能；大力提高研發及生產技術水準，順應工業自動化潮流，提升管理及生產經營效率，打造成為世界一流的汽車零部件製造企業。

作為車身輕量化解決方案提供商，英利汽車擁有自主設計的研發體系，經歷多年發展，已經為境內合資品牌及自主品牌的整車廠，設計開發出100多個輕量化零部件。

英利汽車的核心客戶主要為中高階車型主廠，例如一汽大眾、北京賓士、華晨寶馬、富豪亞太等，與此同時，英利汽車也在逐步拓展以新能源車為主的新興主機廠客戶業務，包括像是小鵬汽車、威馬汽車、蔚來汽車等。

每日經濟新聞報導，上海申銀萬國證券分析認為，英利汽車是境內領先的汽車零部件製造商，已掌握輕量化前沿技術，並成為專業的輕量化解決方案提供商。