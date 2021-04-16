陸反壟斷大刀 砍向醫藥業

繼阿里巴巴後，大陸「反壟斷」再度開鍘，昨（15）日對藥業龍頭揚子江藥業開罰其年營收3%，約人民幣7.6億元（約新台幣33億元），揚子江藥業靠中藥材板藍根起家，因要求藥品經銷商限制最低轉售價限制競爭被開罰。

人民網報導，大陸反壟斷大棒由互聯網平台揮向醫藥行業，官方調查稱，自2015年至2019年，揚子江藥業與交易相對人通過簽署合作協議、下發調價函、口頭通知等方式達成固定和限定價格的壟斷協議。所涉及藥品種類達300多種，其根據每種藥品的銷售通路差異、利潤率差異、市場需求差異等，相應調整重點管控藥品種類和範圍，集中管控重點藥品轉售價格。

其中，重點固定和限定價格的藥品種類，包括藍芩口服液、百樂眠膠囊、黃芪精、依帕司他片、蘇黃止咳膠囊等。

大陸國家市場監管總局對揚子江藥業的壟斷協議行為作出行政處罰，罰款人民幣7.64億元。這也是官方對醫藥行業最新一起壟斷處罰。

揚子江藥業集團成立於1971年，靠著中藥材板藍根發家的老牌藥企，板藍根因為對SARS及新冠病毒有抑制作用而爆紅，揚子江業也是大陸科技部命名的大陸首批創新型企業，集團總部位於江蘇省泰州市，員工1.6萬人，旗下20多家公司分布於北京、上海、南京、廣州、成都等。

雖然揚子江藥業一直沒有上市，但在大陸穩居藥業龍頭地位。界面新聞報導，大陸醫藥工業信息中心發布「2019年度中國醫藥工業百強榜」顯示，揚子江藥業位列當年大陸醫藥工業百強榜首，並且已是連續六年排名第一。

公開信息顯示，揚子江藥業集團公司的第一大股東為揚子江藥業集團有限公司工會委員會，股權占比達70.9%；第二大股東為創辦人、董事長徐鏡人，持股26.69%。

徐鏡人出生於1944年，他將小藥廠打造為大型醫藥企業集團，創業50年來，累積高額財富，並成為富比世富豪榜常客。在「2021富比世全球富豪榜」中，徐鏡人以41億美元身家排第705名。