一季度廣東外商 資金流入倍增

中國人民銀行廣州分行外匯綜合處處長曾方然14日表示，據初步統計，一季度廣東外商直接投資（FDI）資本金流入同比增長一倍。同時，企業跨境融資積極性高漲，融資便利性提升，一季度廣東企業跨境融資資金流入同比增長72%。

中新社報導，一季度中國人民銀行廣州分行持續擴大貿易外匯收支便利化試點範圍，將試點範圍由貨物貿易拓展至服務貿易，由大灣區拓展至全省，支持審慎合規的銀行在為信用優良企業辦理貿易收支時，實施更加便利的措施。

試點啟動以來，廣東試點業務規模持續走在中國大陸前列，截至2021年3月末，轄內累計辦理貨物貿易試點業務5.3萬筆，金額合計478.6億美元；服務貿易試點業務2536筆，金額合計4.79億美元。

受益於各項政策支持，以及外需加速復甦、外貿內生動力增強等因素影響。據初步統計，一季度廣東貨物貿易跨境資金淨流入同比增長82.2%。其中一般貿易收支占比58.8%，同比上升了2.4個百分點，貿易結構持續優化。

中國人民銀行廣州分行還爭取在廣東實施合格境內有限合夥人（QDLP）境外投資試點，首批試點額度為50億美元，拓寬境外投資範圍，提升資產配置效率，為粵港澳大灣區跨境資本流動和金融市場互聯互通擴展新渠道、注入新活力。