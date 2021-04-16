聽新聞
test
0:00 / 0:00

一季度廣東外商 資金流入倍增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行廣州分行外匯綜合處處長曾方然14日表示，據初步統計，一季度廣東外商直接投資（FDI）資本金流入同比增長一倍。同時，企業跨境融資積極性高漲，融資便利性提升，一季度廣東企業跨境融資資金流入同比增長72%。

中新社報導，一季度中國人民銀行廣州分行持續擴大貿易外匯收支便利化試點範圍，將試點範圍由貨物貿易拓展至服務貿易，由大灣區拓展至全省，支持審慎合規的銀行在為信用優良企業辦理貿易收支時，實施更加便利的措施。

試點啟動以來，廣東試點業務規模持續走在中國大陸前列，截至2021年3月末，轄內累計辦理貨物貿易試點業務5.3萬筆，金額合計478.6億美元；服務貿易試點業務2536筆，金額合計4.79億美元。

受益於各項政策支持，以及外需加速復甦、外貿內生動力增強等因素影響。據初步統計，一季度廣東貨物貿易跨境資金淨流入同比增長82.2%。其中一般貿易收支占比58.8%，同比上升了2.4個百分點，貿易結構持續優化。

中國人民銀行廣州分行還爭取在廣東實施合格境內有限合夥人（QDLP）境外投資試點，首批試點額度為50億美元，拓寬境外投資範圍，提升資產配置效率，為粵港澳大灣區跨境資本流動和金融市場互聯互通擴展新渠道、注入新活力。

中國人民銀行 廣東 外匯

延伸閱讀

又見公職人員刁難？ 司機被指超載遭扣車 割腕證清白

貨車司機被指超載遭扣車罰款 當場自殘求復磅終證清白

晟德開枝散葉 資產價值倍增

3分鐘27車違規…廣東高速路成印鈔機？62萬人被開單

相關新聞

陸反壟斷大刀 砍向醫藥業

繼阿里巴巴後，大陸「反壟斷」再度開鍘，昨（15）日對藥業龍頭揚子江藥業開罰其年營收3%，約人民幣7.6億元（約新台幣33...

第129屆廣交會 9萬商品雲展示

因新冠病毒疫情防控原因，第129屆廣交會採取網上舉辦，4月15日官網平台正式全面上線。其中，廣州交易團共有630家企業參...

陸實際使用外資 一季度增39.9%

繼進出口後，中國大陸吸收外資也迎來開門紅。大陸商務部15日公布的最新數據顯示，一季度中國大陸實際使用外資金額達3024....

大陸技術合同成交額 去年2.8兆

大陸商務部副部長王炳南15日在上海表示，隨著技術出口能力增強，中國大陸已從技術引進大國成為重要的技術輸出國，對全球科技進...

大灣區機場共享貨運中心 啟動

粵港澳大灣區機場共享國際貨運中心暨白雲機場南沙自貿區空運中心15日在廣州南沙啟動，標誌著打造以南沙為集散樞紐、大灣區各大...

廣東投資427億 升級河港建設

廣東省港航集團有限公司15日揭牌。廣東省港航集團有限公司董事長楊顯昌在揭牌儀式上稱，計畫投資427億元人民幣用於該省內河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。