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第129屆廣交會 9萬商品雲展示

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第129屆廣交會15日在網上開幕。圖為廣州輕出集團股份有限公司人員在廣交會官網上的直播實況。（中新社）
第129屆廣交會15日在網上開幕。圖為廣州輕出集團股份有限公司人員在廣交會官網上的直播實況。（中新社）

因新冠病毒疫情防控原因，第129屆廣交會採取網上舉辦，4月15日官網平台正式全面上線。其中，廣州交易團共有630家企業參展，上線展品逾9萬個。

中新社報導，第129屆廣交會展位總數約6萬個，境內外參展企業近2.6萬家，生產企業和民營企業占比分別達到49.3%、86.8%，成為主要參展主體。共有來自加拿大、巴西、韓國等28個國家和地區的340家企業參展。

第129屆廣交會官網繼續設置展商展品、供採對接、虛擬展館、展商直播、新聞與活動、大會服務、跨境電商專區等欄目，將全天候網上展示、推介、供採對接、在線洽談等功能融為一體。

本屆廣交會做出三點優化，包括優化供採對接消息分配功能，提高供採對接效率；優化雲展廳管理功能，提升展品管理便利度；完善「AI智能客服+在線人工+多語種」的多媒體全天候智能客服系統，提升服務體驗。

本屆廣交會，廣州交易團共有630家企業參展，比上屆增加2家；展位總數達2233個，比上屆增加1個。廣州交易團參展企業中52.2%是生產企業，85.7%是民營企業；品牌企業87家，展位數量550個；擁有專利或高新技術認證的企業占比為38.9%。

廣州市商務局官員表示，廣州交易團參展品種類豐富，在雲展廳上線展品約9.07萬個，企業及展品圖片超過37.7萬張，影片超過2.3萬個；展品覆蓋除寵物用品外的所有展區；參展形式也更加多元，除了傳統的圖片和視訊影片展示，參展企業還利用3D、VR、直播、視訊影片等多種形式進行線上展示，增強展示效果。

此外，由於互聯網的非接觸性、開放性，以及廣交會的全球性、廣泛性，廣州警方就展會在「防詐」上建立三道防線：加強對「涉郵箱類」「購物交易類」等電信詐騙手段的防範宣傳；對參加網上廣交會的各類人員、團體、公司等採購方加強審核，嚴把入口防線；通過官方自媒體平台，及時發布典型案例和預警信息，建立預警防線。

直播 電信詐騙 電商

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