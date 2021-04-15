對平台反壟斷調查處罰將更嚴？大陸市場監管總局回應

互聯網領域成為大陸反壟斷監管的重點領域，外界也關心大陸政府的反壟斷調查和處罰是否會越來越嚴格？大陸國家市場監管總局證監管司司長劉衛軍對此回應，會加大重大案件的查辦能力，進一步提升反壟斷監管的能力和水準，增強監管權威性。

央視新聞報導，自去年以來，大陸對反壟斷的執法力度不斷加強，一直高速發展的互聯網領域也成為了反壟斷監管的重點領域，而未來對平台企業的反壟斷調查和處罰是否會越來越嚴格？

對此，劉衛軍15日表示，市場體系的核心在於公平競爭，反壟斷法是維護社會主義市場經濟秩序的基本法律。

下一步，大陸市場監管總局將根據反壟斷法的規定，加大重大案件的查辦力度，充分發揮典型案件的引領示範指導作用，滿足經營者對公平競爭環境的期望，切實保護消費者的切身利益，提升反壟斷監管的能力和水準，健全反壟斷的治理體系，增強反壟斷的治理能力，增強監管的權威性。

大陸監管部門近期對互聯網平台的查處懲罰動作頻繁。不僅是螞蟻集團被約談，電商巨頭阿里巴巴因「二選一」10日遭行政處罰人民幣182億元的天價罰單，之後13日大陸國家市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開會議，要求各平台要在1個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，整改期後若再發現平台強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。