廣東投資427億 升級河港建設

廣東省港航集團有限公司15日揭牌。廣東省港航集團有限公司董事長楊顯昌在揭牌儀式上稱，計畫投資427億元人民幣用於該省內河航道擴能升級、內河港口建設、水上公共交通項目建設以及液化天然氣船隊建設，適應「水上經濟」消費升級的發展需求。

中新社報導，根據「廣東省航道發展規劃（2020—2035年）」，廣東將發揮沿海深水良港和內河港口資源優勢，打造全省沿海深水航道和內河高等級航道網，發揮水鐵聯運、江海聯運功能，推進運輸結構調整。該規劃計畫至2025年，廣東內河高等級航道總里程達到1445公里以上；至2035年，通過提高內河主通道和河口航道等級，與沿海航道共同形成千噸級航道通達21個地市的高等級航道網絡。

廣東省港航集團有限公司由廣東省航運集團有限公司更名而成。原廣東省航運集團有限公司組建於1997年，是中國大陸首批5A級物流企業之一。「我們拓展粵港澳大灣區水路航線布局，打造廣東省內水上公共交通平台，輸出水上觀光旅遊品牌，多元化發展綜合倉儲物流業務，加快開拓『一帶一路』海外市場，推進船舶工業轉型發展。」楊顯昌稱。