大灣區機場共享貨運中心 啟動

粵港澳大灣區機場共享國際貨運中心暨白雲機場南沙自貿區空運中心15日在廣州南沙啟動，標誌著打造以南沙為集散樞紐、大灣區各大機場空運作業協同的聯運合作平台全面鋪開。

中新社報導，15日上午，由廣州市海誠國際貨運代理有限公司組織貨源，首票跨境電商貨物在共享貨運中心內進行預安檢、秤重、貼航空標、運抵以及查驗放行等手續後開出，直接運往廣州白雲國際機場空運出口，最後把商品運往境外配送到消費者手中。粵港澳大灣區機場共享國際貨運中心首單業務獲得開展。

在該業務模式下，貨運代理人在南沙綜保區實現「一站式完成預安檢和海關查驗、實現貨物安全性和符合海關監管要求兩個確定性、航班起飛12個小時前完成貨物在南沙的操作」，在降低倉儲物流成本同時，也滿足了空運貨物高時效性的要求，提升跨境貿易便利化水平。

共享貨運中心通過設立廣州白雲國際機場的航空遠程貨站，有助於優化機場運作流程與通關效率和服務質量。另一方面創新立體監管模式，推進口岸多式聯運模式的建設，有利於促進南沙綜保區與其他樞紐港口、航空口岸和公路鐵路口岸的全方位立體聯動，加速構建南沙國際綜合物流大通道。

「在空港物流建設方面，廣東省港航集團未來將圍繞5大機場服務，包括廣州白雲國際機場、深圳寶安國際機場、珠海機場、香港國際機場和澳門國際機場。」廣東省港航集團總經理張道武表示，此次開通白雲機場與南沙綜保區之間空運貨物聯動業務，提升空運貨物通關效率。

據廣州南沙經濟技術開發區口岸工作辦公室官員表示，2020年南沙綜保區進出口559.1億元（人民幣，下同），占全區外貿總值24.7%。2020年跨境電商網購保稅進口業務實現外貿值188.2億元，同比增長28.9%，形成跨境電商海港樞紐。