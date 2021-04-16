大陸技術合同成交額 去年2.8兆

大陸商務部副部長王炳南15日在上海表示，隨著技術出口能力增強，中國大陸已從技術引進大國成為重要的技術輸出國，對全球科技進步的貢獻日益顯著。

中新社報導，當天在第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）開幕論壇上，王炳南說，改革開放以來，中國大陸鼓勵引進先進技術，積極融入全球產業鏈和創新鏈。「十三五」期間，中國大陸技術貿易規模持續擴大，技術進出口額達到了2952億美元。

王炳南說，中國大陸將繼續營造支持技術貿易發展的政策環境、進一步完善技術貿易的促進體系、積極搭建國際交流合作網絡，實施更加開放包容、互惠共享的國際科技合作戰略，在提升科技自主創新能力的基礎上，以更加開放的思維和舉措，推進國際科技交流合作。

大陸科技部副部長徐南平稱，近年來，中國大陸促進技術轉移和成果轉化的政策體系逐步完善，知識產權保護的力度不斷加強，技術轉移的體系建設加快推進，2020年大陸全國技術合同成交額達到2.8兆元人民幣，同比增長26%。將以更加開放的全球視野、更加務實的政策舉措，發揮科技創新的引領作用。

大陸國家知識產權局副局長趙剛說，中國大陸政府始終積極履行知識產權國際義務，為國內外企業提供一視同仁、公平對待的保護環境，促進知識產權跨境流動。

上交會是中國大陸首個專門為技術貿易設立的國家級、國際性、綜合性展會，在吸引全球企業成果發布、促進科技成果轉移轉化、建設國際創新合作網絡等方面發揮積極作用。