陸實際使用外資 一季度增39.9%

繼進出口後，中國大陸吸收外資也迎來開門紅。大陸商務部15日公布的最新數據顯示，一季度中國大陸實際使用外資金額達3024.7億元（人民幣，下同），同比增長39.9%，比2019年同期增長24.8%。

中新社報導，一季度吸收外資增幅明顯與去年同期基數較低有關。受疫情影響，2020年一季度中國大陸吸收外資額為2161.9億元，同比下降10.8%。

不過，更深層次的原因在於中國大陸經濟率先復甦，以及市場開放不斷擴大。由於疫情防控有力，去年中國大陸成為全球唯一一個實現正增長的主要經濟體，被不少跨國公司視為對沖疫情影響的重要市場。此外，中國大陸還持續縮減外商投資準入負面清單，擴大金融等服務業開放。

在一系列利好因素推動之下，越來越多外企開始走向中國大陸。去年，中國大陸首次成為全球最大外資流入國。

官方數據顯示，今年一季度中國大陸新設立外商投資企業超過1萬家，同比增長47.8%，比2019年同期增長6.7%。

分行業看，外資正加速流向服務業和高技術產業。據官方數據，一季度中國大陸服務業實際使用外資金額同比增長51.5%。高技術產業增長32.1%，其中，高技術服務業增長43.9%，高技術製造業增長2.5%。

分來源地看，一季度東協國家對中國大陸投資增長最快，增速達60%；「一帶一路」沿線國家次之，增速為58.2%。

儘管目前看來吸收外資形勢良好，但是大陸商務部部長王文濤此前稱，新冠肺炎疫情與經濟復甦前景的不確定性疊加國際引資競爭激烈，中國大陸穩外資形勢仍然存在不確定性。今後將堅定不移擴大對外開放，實現貿易投資自由化、便利化的政策措施。