聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸實際使用外資 一季度增39.9%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

繼進出口後，中國大陸吸收外資也迎來開門紅。大陸商務部15日公布的最新數據顯示，一季度中國大陸實際使用外資金額達3024.7億元（人民幣，下同），同比增長39.9%，比2019年同期增長24.8%。

中新社報導，一季度吸收外資增幅明顯與去年同期基數較低有關。受疫情影響，2020年一季度中國大陸吸收外資額為2161.9億元，同比下降10.8%。

不過，更深層次的原因在於中國大陸經濟率先復甦，以及市場開放不斷擴大。由於疫情防控有力，去年中國大陸成為全球唯一一個實現正增長的主要經濟體，被不少跨國公司視為對沖疫情影響的重要市場。此外，中國大陸還持續縮減外商投資準入負面清單，擴大金融等服務業開放。

在一系列利好因素推動之下，越來越多外企開始走向中國大陸。去年，中國大陸首次成為全球最大外資流入國。

官方數據顯示，今年一季度中國大陸新設立外商投資企業超過1萬家，同比增長47.8%，比2019年同期增長6.7%。　　

分行業看，外資正加速流向服務業和高技術產業。據官方數據，一季度中國大陸服務業實際使用外資金額同比增長51.5%。高技術產業增長32.1%，其中，高技術服務業增長43.9%，高技術製造業增長2.5%。

分來源地看，一季度東協國家對中國大陸投資增長最快，增速達60%；「一帶一路」沿線國家次之，增速為58.2%。

儘管目前看來吸收外資形勢良好，但是大陸商務部部長王文濤此前稱，新冠肺炎疫情與經濟復甦前景的不確定性疊加國際引資競爭激烈，中國大陸穩外資形勢仍然存在不確定性。今後將堅定不移擴大對外開放，實現貿易投資自由化、便利化的政策措施。

外資 疫情

延伸閱讀

大陸解放軍 要求做到全員接種COVID-19疫苗

日排核廢水 陸商務部：評估食品農水產品安全的威脅

日本決定排放核廢水 大陸商務部說話了

人民幣即期收升12點連四揚 飆逾3周新高

相關新聞

陸反壟斷大刀 砍向醫藥業

繼阿里巴巴後，大陸「反壟斷」再度開鍘，昨（15）日對藥業龍頭揚子江藥業開罰其年營收3%，約人民幣7.6億元（約新台幣33...

第129屆廣交會 9萬商品雲展示

因新冠病毒疫情防控原因，第129屆廣交會採取網上舉辦，4月15日官網平台正式全面上線。其中，廣州交易團共有630家企業參...

陸實際使用外資 一季度增39.9%

繼進出口後，中國大陸吸收外資也迎來開門紅。大陸商務部15日公布的最新數據顯示，一季度中國大陸實際使用外資金額達3024....

大陸技術合同成交額 去年2.8兆

大陸商務部副部長王炳南15日在上海表示，隨著技術出口能力增強，中國大陸已從技術引進大國成為重要的技術輸出國，對全球科技進...

大灣區機場共享貨運中心 啟動

粵港澳大灣區機場共享國際貨運中心暨白雲機場南沙自貿區空運中心15日在廣州南沙啟動，標誌著打造以南沙為集散樞紐、大灣區各大...

廣東投資427億 升級河港建設

廣東省港航集團有限公司15日揭牌。廣東省港航集團有限公司董事長楊顯昌在揭牌儀式上稱，計畫投資427億元人民幣用於該省內河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。