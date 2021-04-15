長賜輪遭埃及扣押 船上35億美元貨物八成是大陸的

長榮「長賜輪」遭埃及扣押索賠，據大陸《財新網》報導，長賜輪共搭載1.83萬個貨櫃，船上貨值約35億美元，推估約八成貨物是來自中國大陸，大陸這些貨主恐將蒙受不小的損失。

報導稱，長賜輪始發高雄港，後從大陸東北沿海一路南下航行，先後掛靠青島、上海、寧波、鹽田等多港裝貨，船上絕大部分貨物都由中國企業發出。

財新網指出，長賜輪屬於海洋聯盟共艙的船舶，包括長榮海運、達飛輪船、中遠海運等多家航運公司共艙承運貨物。而該船前序出發航程主要都是大陸港口，推測船上貨物80%以上都來自大陸。

埃及當地時間3月23日，由長榮海運運營的長賜輪突然打橫轉向，撞入蘇伊士運河右岸的沙堤中觸底擱淺，將運河整個堵住。經過七天緊急救援，長賜輪終於在埃及時間3月29日下午被拖離航道，蘇伊士運河隨後才恢復通航。

長賜輪被拉出運河後一直停泊在附近的大苦湖，由蘇伊士運河管理局對擱淺事故進行調查。與此同時，蘇伊士運河管理局向長賜輪船東日本正榮汽船求償。由於雙方未能和解，4月13日埃及已對長賜輪實行「預防性扣押」，直至船東支付賠償款。

根據正榮汽船所屬的英國互保協會公告，4月7日，蘇伊士運河管理局對長賜輪船東提出共計9.16億美元的損失賠償，其中包括3億美元救助資金、3億美元商譽損失，以及其他損失。

但正榮汽運認為上述索償損失大部分未告知計算基礎並缺乏相應憑證，4月12日經與蘇伊士運河管理局協商，未達成共識。這導致長賜輪的貨物和人員被同時扣押。

針對長賜輪上的貨物，長賜輪的承租方長榮海運明確表示，「不會承擔貨物延誤的責任」，因為「貨物延誤將由保險承擔」。

財新網表示，賠償風波引起長賜輪長期被扣押在埃及，而船上貨物大多數為大陸出口貨物，中國貨主恐將遭受重大損失。

中國再保險公司稱，長賜輪船東已宣布共同海損，對於船上的貨物損失，購買貨運險的貨主可由保險公司承擔分攤費用，沒有購買貨運險的貨主只能自行承擔損失了。

中國再保險公司一名人士預期，「目前船已被埃及扣押，只有交完錢，船舶才能被放行。」

一名貿易人士告訴財新網，按以往操作，貨主或保險公司交完押金，才能把貨從船上拉下來，再運走。「這個操作會有一段時間，對於那些緊急貨物，可能最終需要飛機轉運。」

「但是有些貨值較低，或者對時間較敏感的貨物，買方很可能會直接棄貨，如果沒有付完尾款，中國出口商就要承擔貨物損失。」