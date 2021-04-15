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小米申請註冊汽車商標 「米汽」、「小米造車」上榜
小米集團上月宣布進軍電動車行業後，動作頻頻，天眼查App顯示，小米於4月起申請註冊多個「米車」商標，包括「小米汽車」、「米汽」、「小米造車」等，國際分類涉及運輸工具、餐飲住宿、金屬材料等，目前商標狀態均為申請中。
新浪財經報導，小米集團上月底宣布成立小米智慧汽車業務。公告顯示，公司董事會已批准智慧電動汽車業務立項，將為此成立一家全資子公司，雷軍將兼任該業務首席執行官。
資金方面，小米首期投入人民幣100億元，未來十年投資100億美元。財報顯示，截至2020年底，小米集團現金餘額達人民幣1,080億元。
雷軍在4月6日舉行個人直播及公布小米汽車的消息。小米集團董事長兼 CEO 雷軍在直播時表示，小米首款汽車不是轎車就是 SUV，售價區間在人民幣10至30萬元。
此前，小米創始人雷軍接受央視專訪時表示，小米汽車具體名字還沒有想好，還需要再花點時間認真地評估，因為汽車的周期比較長。
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