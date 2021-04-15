日排核廢水 陸商務部：評估食品農水產品安全的威脅

針對日本單方面決定排放核廢水，大陸商務部發言人高峰表示，將密切跟蹤事態發展，認真評估可能對相關食品及農水產品安全和貿易造成的嚴重威脅，保障中國大陸消費者安全。

高峰15日在大陸商務部記者會上表示，日本政府不顧國內外質疑反對，在未窮盡安全處置手段情況下，未與周邊國家和國際社會充分協商，單方面作出以排海方式處置福島核電站廢水決定，引起國際社會、特別是周邊國家和民眾高度關注，中方對此嚴重關切。

另外，針對阿里巴巴因壟斷被大陸當局重罰182億元人民幣，引發外界關注，高峰表示，關於電子商務行業，大陸當局堅持發展與規範並重，既支持企業創新發展、良性競爭，同時也致力於營造公平競爭的市場環境，這有利於行業整體的可持續性。

高峰說，「十四五」期間，大陸商務部將會同相關部門，對電子商務行業加強規劃引領，完善制度體系，鼓勵創新公平，推進誠信建設，推動行業平穩、健康、可持續發展。

大陸商務部正就《移動電子商務服務類商品經營規範》行業標準徵求意見。該意見稿規定了移動服務類商品銷售商經營管理要求和平台服務商經營管理要求。

另外，高峰指出，於今年首季，中美貿易高速增長，其中，中國大陸對美國出口按年增長62.7%，自美進口增長57.9%，能源、農產品、汽車及零件等進口都快速增長。單計3月，中國大陸對美國出口按年增長41.6%，自美進口增長61.8%，進口進一步加快。

高峰稱，雖然有去年同期受疫情影響基數較低的因素，但兩國經濟都在較快恢復，雙方經濟結構、貿易結構高度互補，合作潛力巨大。中方始終認為，中美經貿合作的本質是互利共贏。雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上為推動經貿合作創造條件。