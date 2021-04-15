人幣即期收升12點連四揚 飆逾3周新高

人民幣對美元即期（CNY）今（15）日下午盤收6.5322元兑1美元，升值12基點，四連升，且創下今年3月24日以來三周新高。

人民幣即期匯率今日在6.5295至6.65415之間波動。人民幣中間價今上調65個基點，報6.5297。

中國經濟網報導，企業應該積極預防匯率風險，樹立人民幣匯率雙向波動意識。自去年6月到今年2月，在持續9個月的升值行情後，人民幣對美元匯率近一段時間呈現波動態勢，走低重回至6.5時代，抵銷年內漲幅。不過，人民幣對一籃子貨幣匯率仍保持強勢格局。

今年前兩個月，人民幣匯率整體震盪，進入3月後脫離震盪走勢出現較為明顯貶值，3月人民幣即期匯率貶值幅度約為1.5%。

分析認為，歐洲疫情出現新一輪反彈，市場避險情緒重新抬頭。加之美國經濟基本面預期持續轉好，美國聯準會釋放出貨幣政策方面的鷹派信號，這些因素均提振美元指數走強。二是美國通脹預期上升，美債收益率上行，中美債收益率差收斂。

不過，中長期來看，人民幣走勢仍然取決於經濟基本面。當前，境外疫情形勢依然複雜，國際金融市場仍面臨較多不確定不穩定因素。但大陸經濟發展動力不斷增強，積極因素明顯增多，將鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，加快構建「雙循環」新發展格局。