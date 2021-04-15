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陸商務部：首季新增外資FDI 增40%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
首季中國大陸實際使用外資為3024.7億元人民幣。(路透社資料照片)
首季中國大陸實際使用外資為3024.7億元人民幣。(路透社資料照片)

中國大陸商務部十五日公布，今年1月至3月全國實際使用外資(FDI)為3024.7億元(人民幣．下同)，按年增長39.9%。全國新設立外商投資企業1萬263家，按年增長47.8%。

據香港文匯網，在第一季，從行業看，服務業實際使用外資按年增長51.5%；高技術產業增長32.1%，其中高技術服務業增長43.9%。

從來源地看，「一帶一路」沿線國家、東盟、歐盟實際投資按年分別增長58.2%、60%、7.5%。

從區域分佈看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長38.2%、36.8%和91%。

商務部今天發布的數據顯示，今年首季中國實際使用外資金額3024.7億元人民幣，增長39.9%，比2019年同期增長24.8%。全國新設立外商投資企業10263家，增長47.8%，較2019年同期增長6.7%。

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