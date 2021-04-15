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Vivo打敗OPPO、華為 首奪大陸手機龍頭王位

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年3月8日至14日，vivo在大陸的市占率達到24%，成為大陸智慧手機的「一哥」。Counterpoint數據
今年3月8日至14日，vivo在大陸的市占率達到24%，成為大陸智慧手機的「一哥」。Counterpoint數據

市場調研公司Counterpoint數據顯示，在今年3月8日至14日，vivo在大陸的市占率達到24%，成為大陸智慧手機的「一哥」，超越對手OPPO的21%，華為則以15%居第三。分析認為，今年大陸手機排名可能會頻繁輪動。

信報財經報導，Counterpoint認為，vivo清晰的產品定位已見效，該公司與德國光學專家蔡司的戰略合作也大大提升產品的影像能力。

Counterpoint分析表示，vivo和OPPO正在採取積極的市場和產品戰略，預計這兩個品牌將在今年繼續爭奪榜首位置。

IT之家報導，此前華為、小米、OPPO 已陸續登頂大陸手機市場出貨冠軍位，但由於某些原因華為手機現在頻頻受限，小米、OPPO、vivo、蘋果、三星等產商在世界範圍內拓展自己的市場，但vivo之前從未拿到過如此亮眼的成績。

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