騰訊傳重組PCG 迎戰字節跳動

大陸科技巨頭騰訊重整旗下平台與內容事業（PCG）的架構，以及進行新一輪人事調整。這是PCG自2018年9月成立以來最大規模的調整，以應對來自字節跳動等競爭對手的挑戰。

信報財經報導，組織架構方面，在騰訊PCG下，騰訊將旗下騰訊視頻、微視及應用商店應用寶， 整合為「在線視頻BU(OVB)」，加強發展視頻市場。相關事業群將會由副總裁孫忠懷擔任首席執行官，負責內容、運營和會員體系，副總裁林松濤擔任總裁，主管產品體系和技術。

另外，騰訊副總裁、互動娛樂事業群（IEG）及天美工作室群總裁姚曉光，將兼任平台與內容事業群（PCG）社交平台業務負責人，主管QQ業務。

字節跳動持續擴大遊戲業務版圖，從近期完成的這兩筆收購來看，字節跳動挑戰大陸遊戲龍頭騰訊的企圖心日漸明顯。