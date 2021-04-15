陸「反壟斷」再鍘藥企龍頭 揚子江藥業遭罰33億元

大陸龍頭藥企揚子江藥業集團，也難逃「反壟斷」制裁，大陸國家市場監管總局今〈15〉日以排除、限制競爭等違法事項，處以其2018年銷售額人民幣254.67億元3%的罰款，計人民幣7.64億元〈約新台幣33億元〉。

揚子江藥業集團不是大陸國企，但背景特殊，靠著板藍根發家的老牌藥企，透過產學研相結合、科工貿一體化成為大陸國家大型醫藥企業集團，也是大陸藥物製劑新技術國家重點實驗室依託建設單位。

據國家市場監管總局指出，揚子江藥業集團利用簽署合作協定、下發調價函、口頭通知等方式，與藥品批發商、零售藥店等下游企業達成固定藥品轉售價格和限定藥品最低轉售價格的協議，並透過制定實施規則、強化考核監督、懲罰低價銷售經銷商、委託仲介機構監督線上銷售藥品價格等措施保證該協議實施。

監管任定，揚子江藥業集團涉及排除、限制競爭，損害消費者合法權益和社會公共利益，因此作出行政處罰決定，責令揚子江藥業集團停止違法行為，並處以其2018年銷售額人民幣254.67億元3%的罰款，開罰人民幣7.64億元。