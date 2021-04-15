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電商網紅主播薇婭、李佳琦名列博鰲論壇嘉賓

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
有大陸網友貼出直播帶貨「一姐」薇亞，2019年時，曾賣山寨餅乾。（豆瓣網）
有大陸網友貼出直播帶貨「一姐」薇亞，2019年時，曾賣山寨餅乾。（豆瓣網）

博鰲亞洲論壇2021年年會將於本月18至21日召開。近日，「博鰲亞洲論壇」微信公眾號公布了《博鰲亞洲論壇2021年年會部分確認嘉賓名單》，其中大陸知名電商主播薇婭、李佳琦均名列嘉賓名單，並被歸入「媒體界」。

《澎湃新聞》報導，薇婭的身份標註為「謙尋電商主播」，李佳琦的身份則是「美腕合夥人」。據天眼查顯示，謙尋控股成立於2019年10月31日，薇婭丈夫董海峰擔任公司董事長兼總經理，薇婭弟弟黃韜擔任公司董事。

美腕（上海）網絡科技有限公司則是李佳琦背後的公司。去年6月，美腕方面高層表示，公司當前對李佳琦的定位本質上是「導購」（銷售員）。

博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia）成立於2001年，是一個非官方、非營利性、定期、定址的國際組織；為政府、企業及專家學者等提供一個共商經濟、社會、環境及其他相關問題的高層對話平台。2004年起，論壇年會都於每年4月第3個周末定期舉行。去年因中國大陸疫情嚴重，停止開會一屆。

李佳琦，在2019年「雙十一」、2020年「雙十一嗨爆夜」，都曾被曝出賣假貨，品控不佳。後來，「頂流網紅賣假貨」，李佳琦曾真誠向粉絲道歉；2019年，薇亞也被大陸網友揪出賣假貨餅乾。但在去年九月，因在疫情期間捐款，被評為「三八紅旗手」。

將參加今年四月博鰲亞洲論壇的大陸網紅主播李佳琦，曾在去年、前年「雙十一」期間，均被網友爆出賣假貨疑雲。（搜狐娛樂）
將參加今年四月博鰲亞洲論壇的大陸網紅主播李佳琦，曾在去年、前年「雙十一」期間，均被網友爆出賣假貨疑雲。（搜狐娛樂）

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