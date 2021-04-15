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才笑特斯拉 小鵬汽車廣州街頭爆自燃
號稱「陸版特斯拉」的小鵬汽車14日在廣州鬧區天河區大都會廣場發生自燃，現場火勢兇猛，並冒出大量白煙。新快報報導，出事的小澎G3汽車停放在停車位，車輛前還有充電樁。推測起火原因或許是因充電問題導致。
特斯拉是大陸電動車國產品牌最想超越的對象，但近月接連曝出特斯拉自燃、失控、刹車失靈等問題。
對標特斯拉的小鵬汽車，14日同一天正發佈旗下第三款全新車型小鵬P5，系全球首款搭載雷射雷達的量產智慧汽車。
有趣的是，小鵬汽車宣佈將在2021年起生產的車型上加裝雷射雷達時，創始人何小鵬強勢回應稱，要在自動駕駛上把特斯拉「打得找不著東」。
才放出豪言，小鵬汽車就發生在充電站自燃的意外事故。據三言財經統計，在此之前小鵬汽車共發生7起事故，其中有2起事故與著火有關。包括2020年8月廣州海州區琶洲科技大廈，發生充電自燃事件； 2019年12月廣州的汽車尾部起火疑似自燃。
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