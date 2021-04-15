聽新聞
test
0:00 / 0:00
騰訊、快手等第二批11家網企 承諾依法合規經營
大陸國家市場監督管理總局公布第二批11家互聯網平台企業向社會公開依法合規經營承諾書，包括滴滴、快手、嗶哩嗶哩、騰訊、每日優鮮、國美在線、盒馬鮮生、攜程等。
大陸國家市監總局昨日已公布首批12家互聯網平台企業向社會公開《依法合規經營承諾》，包括京東、百度、美團、字節跳動、拼多多、奇虎360、唯品會等。
市監總局自昨日起，一連3日公布34間科企有關承諾書，昨日已公布首批12家企業。
市監總局、中央網信辦、稅務總局周二聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求充分發揮阿里案警示作用，限期全面整改問題。各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言