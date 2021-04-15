騰訊、快手等第二批11家網企 承諾依法合規經營

大陸國家市場監督管理總局公布第二批11家互聯網平台企業向社會公開依法合規經營承諾書，包括滴滴、快手、嗶哩嗶哩、騰訊、每日優鮮、國美在線、盒馬鮮生、攜程等。

大陸國家市監總局昨日已公布首批12家互聯網平台企業向社會公開《依法合規經營承諾》，包括京東、百度、美團、字節跳動、拼多多、奇虎360、唯品會等。

市監總局自昨日起，一連3日公布34間科企有關承諾書，昨日已公布首批12家企業。

市監總局、中央網信辦、稅務總局周二聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求充分發揮阿里案警示作用，限期全面整改問題。各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。