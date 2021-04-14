上海辦公大樓空置率下降 租賃需求達疫情以來最高水準

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海商業地產市場呈現持續復甦的良好回暖趨勢。（圖／取自界面新聞）
上海商業地產市場呈現持續復甦的良好回暖趨勢。（圖／取自界面新聞）

多家商業地產服務機構近日相繼發布2021年第一季度報告，報告皆顯示，上海商業地產市場呈現持續復甦的良好回暖趨勢。高力國際的報告指出，今年第一季上海辦公大樓市場整體空置率較上月下降0.6個百分點，而仲量聯行指出，上海辦公大樓租賃需求也達到疫情以來的季度最高水準。

澎湃新聞報導，高力國際的報告顯示，今年第一季上海辦公大樓淨吸納量呈現自2018年第四季以來最強單季表現，市場整體空置率較上月下降0.6個百分點。

而仲量聯行華東區董事總經理兼中國區商業地產部總監張靜表示，上海中央商務區和非中央商務區的辦公租賃業務都在恢復，辦公大樓的租賃需求也達到疫情以來的季度最高水準。

在租金表現上，仲量聯行的數據顯示，受上海非中央商務區帶來的持續競爭壓力影響，中央商務區的租金較上月下降0.6%，非中央商務區租金則較上月小幅上漲0.6%，可見上海辦公大樓市場第一季租金表現分化加劇，一些租賃需求強勁的板塊租金漲幅擴大，而在一些空置率較高的板塊，業主在租金和免租期及裝修補貼等優惠措施方面仍有談判空間。

仲量聯行上海商業地產部資深董事王岳指出，受新增供應的影響，上海大多市場租金仍承受較大的下調壓力。

需求方面，高力國際的數據顯示，專業服務、TMT（指電信、媒體和科技）以及金融行業的公司對辦公大樓占據需求前列，三者占淨吸納量的78%，分別為32%、24%和22%。

其中，TMT行業租賃量占比提升至總量的24%，躋身需求第二，從數據中可以看出，TMT行業中有超過6成的公司選擇了上海前灘和徐匯濱江等較熱點的次中心區域，較高品質的辦公大樓、完善的周邊配套及相對具有競爭力的租金，使得這些TMT紛紛選址在這些熱點區域。從企業性質來看，大陸企業仍是需求主力，占到75%左右，外資占比則為25%。

另一方面，仲量聯行的數據顯示，今年第一季上海商業地產投資市場總成交量為人民幣136億元，較上月下降46%。仲量聯行指出，去年年底成交量出現強勢反彈，但今年第一季下滑顯示投資情緒依然脆弱。

高力國際指出，在投資市場，大陸國內金融機構仍占較大比重，但外資金融機構也積極在投資市場有所斬獲，資本化率將保持相對穩定，尤其保險機構對辦公大樓市場的投資仍較為積極。

香港世邦魏理仕有限公司（CBRE）分析，核心增值型投資策略為目前上海商業地產投資市場主流，占了67%的比例。而投資者整體購買意向轉為積極，但在標的選取更注重現金流的穩定性。

CBRE指出，在物業收購類型層面，由於自用買家仍保持活躍，辦公大樓成交仍為市場主流，但同時，投資者敏銳地察覺到消費復甦和創新驅動兩大未來主線，零售商場、飯店、物流倉儲及商務園區的投資也遍地開花。

CBRE華東區投資及資本市場部負責人王晶預計，未來6個月投資者將加快項目推進，上海商業地產投資市場交易活動將逐步升溫。

上海 疫情

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