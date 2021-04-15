互聯網、醫健…朝陽產業薪資漲幅加大

瑞可利集團旗下RGF國際招聘最新發布的「2021年中國大陸薪酬觀察」報告指出，在疫情影響和大陸「十四五」開局之年的背景下，互聯網、工業製造、科技和醫療健康等朝陽產業，有望出現創新與增長的新機會，預期這些行業將在今年有更高的薪資漲幅。

路透報導，報告預測，大陸科技、互聯網與電信、醫療健康、消費品以及工業製造（交通運輸）的平均薪資漲幅分別達9%、6%、4%及3%。

另一方面，研發人員在各行各業都備受青睞，無論是在疫情前或疫情期間，企業雇主計畫對研發投入更多，這個趨勢在醫療健康行業最甚。

報告指出，大陸醫療行業在研發崗位的薪資漲幅高達37%，位居薪資漲幅熱門職能首位。同時，隨著大陸大力推進「互聯網+」策略，電商崗位的薪資漲幅為26%，數位化則為20%。

此外，去年也是大陸金融服務業放寬限制的里程碑之年，包括證券公司、基金公司、期貨公司和人壽保險公司的外資股比限制全部取消，在這些行業及領域，徵才活動頻繁，薪資增幅空間較大，預計這種趨勢會在今年得以延續。不過，企業在徵才上也變得更嚴謹，更重視員工快速學習和創造價值的能力。

報告認為，大陸經濟已趨於平穩，而新冠疫苗的全民接種也在穩步進行，今年大陸已恢復長期政策目標與國家戰略。「十四五」規劃優先加強國內經濟實力、推進城市化，進而激發消費者信心並為未來發展奠定基礎。

整體而言，報告稱，對大陸的經濟前景值得在謹慎之餘保持期待，因此，短期內大陸大多數行業的薪資相較去年預計將保持一致，並在未來3到5年內加快增長。