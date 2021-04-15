四川台企名品館開張 助攻內銷

四川服務台胞台企專場對接會13日在成都舉辦，首個政銀合作「四川台資企業名品館」當日在線上開館。這個為在川台企量身打造的B2C電商平台，將助力台資企業拓展大陸內銷市場。

中新社報導，四川省台辦與建設銀行分行13日簽訂合作協議，雙方將通過多層級對接合作，為在川台企開展跨境貿易、投融資、項目合作提供信息、需求撮合、商機推薦及金融解決方案。

「四川台資企業名品館」是大陸首個利用銀行電商平台服務台企台商拓內銷的創新舉措，現已有10餘家知名台資企業入駐。

四川冕寧元升農業科技公司當日進行入駐後的首場網絡直播，該公司副總經理林書任在鏡頭前向全球推銷橄欖油。林書任說，當前電商營銷、銷售成本偏高，該平台也將顯著降低這一成本。

四川省廣綠農業科技有限公司董事長李義洋表示，當前台資企業存在的融資難題，或可通過這一方式解決。

亞台青（成都）海峽青年創業園總經理郭弘揚表示，兩岸銀行需進一步推進信用互認，從而方便台商在大陸融資貸款。成都吉食道食品公司董事長林琳指出，與四川金融服務機構的直接對接，讓公司成功度過疫情下危機，企業貸款也由最初的上浮利率到現在的下浮利率，幫企業降低融資成本。

數據顯示，今年一季度，四川新增台資企業26家，新增台商投資總額近3億人民幣。截至目前，四川累計登記註册台資企業2459家，投資總額210.6億美元。