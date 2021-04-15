購房熱 長三角樓市成交量增多

我愛我家南京公司市場研究主管達暢14日表示，受就地過年、教育置業潮、傳統旺季等多重因素影響，回溫的購房需求推高了長三角城市新房、二手房成交量。

中新社報導，我愛我家數據顯示，2021年一季度，南京新房成交30112套（含溧水、高淳），成交量同比增長了197.5%；一季度南京二手房成交量31394套（含高淳、溧水），同比漲幅達85.7%。上海、杭州等地樓盤去化率同樣不俗。中國指數研究院統計，一季度多個重點城市新房去化率突破八成。杭州一枝獨秀，去化率達到88%。

近期，大陸多地試水「兩集中」出讓住宅用地，即集中發布出讓公告、集中組織出讓活動。該政策讓一些地方改變了過去土地出讓方式：在全年集中某幾個時段推出，所有開發商可了解各地土地出讓計畫，做好拿地策略和研判。

可預見的是，競爭將日趨白熱化。頭部房企憑借既往優勢將繼續鏖戰一線、強二線城市，中小房企或轉戰三四線城市。

在哪裡拿地是個問題。對大型房企來說，公司內部對「如何優化選擇」將充滿博弈和競爭，外部將充滿「誰拿地大家共同開發」的結盟和合作。中型房企可能走向「有保有押」；小型房企因為長期專注本地，拿地概率或比過去提高。

南京房地產學會會長吳翔華認為，「兩集中」有助分散土拍熱度。集中供應帶來的集中開發、集中上市的節奏，有助於分散購房熱度。

買房人更理性、賣房企業更競爭的背後，不變的是調控政策持續加碼。中原地產統計，今年大陸各地房地產調控政策次數累計超140次，約談、整頓中介和經營貸受到極大關注。

調控方式多種多樣。今年到目前，長三角城市針對熱點樓盤「搖號+限售」、處罰二手房違規報價、打擊騙取人才購房證明、防止名校分校氾濫、加強信貸資金監管等方面推出新舉措。「穩地價、穩房價、穩預期，這個樓市主旋律不會改變。」中原地產首席分析師張大偉說。