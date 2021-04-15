聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳國際橡塑展 逾3600廠商參展

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「CHINAPLAS2021國際橡塑展」4月13日至16日在深圳國際會展中心舉行，本次展會吸引了全球50個國家及地區的逾3600家展商參展，是疫情後第一個國際級橡塑工業展覽盛會。

中新社報導，世界化工巨頭巴斯夫全球高級副總裁鄭大慶表示，去年，儘管新冠疫情下的業務環境充滿挑戰，巴斯夫大中華區銷售額仍創新高，達到約85億歐元，同比增長16%，預計今年將繼續保持這一強勁增長勢頭。目前中國大陸已成為巴斯夫全球僅次於美國的第二大市場。

他介紹說，疫情暴發以來，中國大陸個人護理用品、營養健康、家電市場的消費需求增長很大，汽車市場的需求也保持全球領先位置，而巴斯夫的化工產品幾乎涵蓋所有這些工業領域。巴斯夫迄今在大中華區投資已超過60億歐元，在大中華區擁有28個獨資生產基地和7個合資生產基地。

去年以來，巴斯夫擴大了其在南京、上海基地多個項目的產能或投資新建生產線，其位於廣東湛江總投資達100億美元的一體化基地項目目前也穩步推進，首批裝置將於2022年投入運營。

「在去年疫情影響下，我們的聚碳酸酯產品仍取得了正增長，今年第一季度的增長也非常強勁。」科思創中國區總裁雷煥麗受訪時表示。

科思創是全球最大的聚合物生產商之一，中國大陸是科思創全球最大單一市場。雷煥麗表示，目前，上海一體化基地已成為科思創全球最大的生產基地，擁有11座配備先進生產技術的工廠。今年2月，科思創宣布，為滿足亞太地區對環保塗料與粘合劑不斷增長的需求，計畫在其上海一體化基地建造一個全新的聚氨酯分散體（PUD）生產設施，同時，計畫在上海基地新建一條聚酯樹脂生產線，為PUD提供原料。新工廠預計於2024年竣工。

疫情 上海

延伸閱讀

江綿恆心腹 前上海「三非市長」楊雄辭世

上海巡禮／咖啡館最多城上海 台商店消失中

創新發展 電信博覽會深圳開幕

2男回鄉祭祖期間房屋被強拆 返鄉後「只剩殘磚碎瓦」

相關新聞

字節跳動赴港上市 估值衝11兆

抖音母公司字節跳動傳出向港交所提交承銷商聘用函，正式啟動赴港上市流程，外界估計該公司估值逾4,000億美元（約新台幣11...

購房熱 長三角樓市成交量增多

我愛我家南京公司市場研究主管達暢14日表示，受就地過年、教育置業潮、傳統旺季等多重因素影響，回溫的購房需求推高了長三角城...

四川台企名品館開張 助攻內銷

四川服務台胞台企專場對接會13日在成都舉辦，首個政銀合作「四川台資企業名品館」當日在線上開館。這個為在川台企量身打造的B...

互聯網、醫健…朝陽產業薪資漲幅加大

瑞可利集團旗下RGF國際招聘最新發布的「2021年中國大陸薪酬觀察」報告指出，在疫情影響和大陸「十四五」開局之年的背景下...

陸首個智能車政策先行區 北京設立

北京經濟技術開發區14日披露，日前北京市正式批覆「北京市智能網聯汽車政策先行區總體實施方案」，依託高級別自動駕駛示範區設...

車企軟件開發成本 未來10年增83%

國際會計師事務所普華永道14日發布「2020年數字化汽車報告」的第三篇「打造軟件（軟體）驅動的汽車企業」。該報告認為，軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。