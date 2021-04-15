深圳國際橡塑展 逾3600廠商參展

「CHINAPLAS2021國際橡塑展」4月13日至16日在深圳國際會展中心舉行，本次展會吸引了全球50個國家及地區的逾3600家展商參展，是疫情後第一個國際級橡塑工業展覽盛會。

中新社報導，世界化工巨頭巴斯夫全球高級副總裁鄭大慶表示，去年，儘管新冠疫情下的業務環境充滿挑戰，巴斯夫大中華區銷售額仍創新高，達到約85億歐元，同比增長16%，預計今年將繼續保持這一強勁增長勢頭。目前中國大陸已成為巴斯夫全球僅次於美國的第二大市場。

他介紹說，疫情暴發以來，中國大陸個人護理用品、營養健康、家電市場的消費需求增長很大，汽車市場的需求也保持全球領先位置，而巴斯夫的化工產品幾乎涵蓋所有這些工業領域。巴斯夫迄今在大中華區投資已超過60億歐元，在大中華區擁有28個獨資生產基地和7個合資生產基地。

去年以來，巴斯夫擴大了其在南京、上海基地多個項目的產能或投資新建生產線，其位於廣東湛江總投資達100億美元的一體化基地項目目前也穩步推進，首批裝置將於2022年投入運營。

「在去年疫情影響下，我們的聚碳酸酯產品仍取得了正增長，今年第一季度的增長也非常強勁。」科思創中國區總裁雷煥麗受訪時表示。

科思創是全球最大的聚合物生產商之一，中國大陸是科思創全球最大單一市場。雷煥麗表示，目前，上海一體化基地已成為科思創全球最大的生產基地，擁有11座配備先進生產技術的工廠。今年2月，科思創宣布，為滿足亞太地區對環保塗料與粘合劑不斷增長的需求，計畫在其上海一體化基地建造一個全新的聚氨酯分散體（PUD）生產設施，同時，計畫在上海基地新建一條聚酯樹脂生產線，為PUD提供原料。新工廠預計於2024年竣工。