廣交會今線上開幕 參展品創新高

第129屆廣交會將於4月15日至24日在網上舉辦。廣交會新聞發言人徐兵14日表示，本屆廣交會參展企業上傳產品踴躍，截至目前參展企業共上傳產品超過270萬件，較上屆總量增加23萬件，創歷史新高。

中新社報導，據徐兵介紹，本屆廣交會官網繼續設置展商展品、供採對接、展商直播、新聞與活動、大會服務、跨境電商專區等，4月15日9時官網平台將正式上線。

本屆廣交會按照電子家電、機械、建材、日用消費品、家居裝飾品、紡織服裝等16大類商品設置50個展區，展位總數約6萬個，境內外參展企業近2.6萬家。眾多新產品、智能產品、「三自一高」（即自主知識產權、自主品牌、自主營銷、高附加值）產品紛紛亮相，其中新產品約82萬件。參展企業通過圖文、視訊影片、3D、VR等多種形式展示。

本屆廣交會組織20個交易團、40個展區的85家龍頭企業，將舉行涉及電子家電、日用消費品和服裝等產品的137場新品發布。

為做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，本屆廣交會專設鄉村振興專區，為49個展區的1160家脫貧地區企業提供「零門檻、零費用」的貿易平台，幫助鄉村企業開拓國際市場，促進鄉村振興。

徐兵認為，這是廣交會第三度「登雲」，意義重大。繼續在網上舉辦廣交會，能够維護中國大陸企業與世界各國企業友好往來，保持全球產業鏈供應鏈的穩定；可以促進國際防疫產品貿易合作，助力全球合作抗疫；更好地促進「一帶一路」建設和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）早期成果的實現。