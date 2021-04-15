聽新聞
test
0:00 / 0:00

車企軟件開發成本 未來10年增83%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

國際會計師事務所普華永道14日發布「2020年數字化汽車報告」的第三篇「打造軟件（軟體）驅動的汽車企業」。該報告認為，軟體已成為現代車輛差異化競爭的核心；未來10年，隨著用戶期望提升和新功能湧現，汽車軟體開發成本將增長83%。

中新社報導，近年來，造車成為市場上最熱的賽道，各行業巨頭蜂擁進入汽車行業。賣房子的恒大；搞科技的小米、百度、華為、蘋果；造無人機的大疆等等都先後表示將涉足、投資或者進軍汽車領域。

但造車並不那麼容易。該報告顯示，未來汽車開發成本將增加，並從硬體轉向軟體。到2030年，軟體在消費者感知價值中的占比將達60%，共享汽車等新型擁車模式的發展將推動這一比例的進一步提升。同時，受到互聯汽車、無人駕駛、智能出行和電氣化趨勢的影響，汽車軟體數量增長將超過300%。而且，功能完善和安全修補程序，將會要求汽車軟體至少每三個月更新一次。

普華永道中國汽車行業主管合夥人金軍在當日的發布會上表示，軟體已成為現代車輛差異化競爭的核心。未來10年，軟體開發成本將近乎翻倍。不同車型的軟體開發成本將從1.81億歐元增至3.31億歐元。他認為，只有打造軟體驅動的車企才能在複雜多變的市場中持續捕獲價值。

報告認為，未來影響汽車成本的主要因素包括：AD/ADAS（無人駕駛/高級駕駛輔助系統），車身和舒適系統，底盤控制系統，信息娛樂和互聯系統和動力系統。其中ADAS功能作為軟體開發成本的主要驅動因素，到了2030年，其開發成本將會增長120%，占總成本的45%。

企業應該如何應對？普華永道思略特中國汽車諮詢業務合夥人蔣逸明指出，與競爭對手、供應商和技術公司建立平等的合作夥伴關係將有助於降低技術復雜性、填補人才缺口並減少35%-60%的項目開支。

為實現與合作夥伴的高效協作和軟體開發，車企必須改變其文化和思維方式，金軍說，建議企業明確數字化轉型程度、時間線和數字化品牌的差異化領域，投資於部分差異化優勢，在非差異化領域採用協作模式。

共享汽車 百度 品牌

延伸閱讀

中國科技巨頭瘋造車 分析：卡位市場也有股價考量

不幻想美會撤制裁 華為：盼今年活得好一點

北京無人駕駛出租車試運營

眾神之戰 互聯網大廠跨界造車

相關新聞

字節跳動赴港上市 估值衝11兆

抖音母公司字節跳動傳出向港交所提交承銷商聘用函，正式啟動赴港上市流程，外界估計該公司估值逾4,000億美元（約新台幣11...

購房熱 長三角樓市成交量增多

我愛我家南京公司市場研究主管達暢14日表示，受就地過年、教育置業潮、傳統旺季等多重因素影響，回溫的購房需求推高了長三角城...

四川台企名品館開張 助攻內銷

四川服務台胞台企專場對接會13日在成都舉辦，首個政銀合作「四川台資企業名品館」當日在線上開館。這個為在川台企量身打造的B...

互聯網、醫健…朝陽產業薪資漲幅加大

瑞可利集團旗下RGF國際招聘最新發布的「2021年中國大陸薪酬觀察」報告指出，在疫情影響和大陸「十四五」開局之年的背景下...

陸首個智能車政策先行區 北京設立

北京經濟技術開發區14日披露，日前北京市正式批覆「北京市智能網聯汽車政策先行區總體實施方案」，依託高級別自動駕駛示範區設...

車企軟件開發成本 未來10年增83%

國際會計師事務所普華永道14日發布「2020年數字化汽車報告」的第三篇「打造軟件（軟體）驅動的汽車企業」。該報告認為，軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。