車企軟件開發成本 未來10年增83%

國際會計師事務所普華永道14日發布「2020年數字化汽車報告」的第三篇「打造軟件（軟體）驅動的汽車企業」。該報告認為，軟體已成為現代車輛差異化競爭的核心；未來10年，隨著用戶期望提升和新功能湧現，汽車軟體開發成本將增長83%。

中新社報導，近年來，造車成為市場上最熱的賽道，各行業巨頭蜂擁進入汽車行業。賣房子的恒大；搞科技的小米、百度、華為、蘋果；造無人機的大疆等等都先後表示將涉足、投資或者進軍汽車領域。

但造車並不那麼容易。該報告顯示，未來汽車開發成本將增加，並從硬體轉向軟體。到2030年，軟體在消費者感知價值中的占比將達60%，共享汽車等新型擁車模式的發展將推動這一比例的進一步提升。同時，受到互聯汽車、無人駕駛、智能出行和電氣化趨勢的影響，汽車軟體數量增長將超過300%。而且，功能完善和安全修補程序，將會要求汽車軟體至少每三個月更新一次。

普華永道中國汽車行業主管合夥人金軍在當日的發布會上表示，軟體已成為現代車輛差異化競爭的核心。未來10年，軟體開發成本將近乎翻倍。不同車型的軟體開發成本將從1.81億歐元增至3.31億歐元。他認為，只有打造軟體驅動的車企才能在複雜多變的市場中持續捕獲價值。

報告認為，未來影響汽車成本的主要因素包括：AD/ADAS（無人駕駛/高級駕駛輔助系統），車身和舒適系統，底盤控制系統，信息娛樂和互聯系統和動力系統。其中ADAS功能作為軟體開發成本的主要驅動因素，到了2030年，其開發成本將會增長120%，占總成本的45%。

企業應該如何應對？普華永道思略特中國汽車諮詢業務合夥人蔣逸明指出，與競爭對手、供應商和技術公司建立平等的合作夥伴關係將有助於降低技術復雜性、填補人才缺口並減少35%-60%的項目開支。

為實現與合作夥伴的高效協作和軟體開發，車企必須改變其文化和思維方式，金軍說，建議企業明確數字化轉型程度、時間線和數字化品牌的差異化領域，投資於部分差異化優勢，在非差異化領域採用協作模式。