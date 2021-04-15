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陸首個智能車政策先行區 北京設立

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
陸首款配國產AI芯片智能車 重慶亮相大陸國內首款搭載國產AI芯片的智能汽車，此前亮相重慶車展。（中新社）
陸首款配國產AI芯片智能車 重慶亮相大陸國內首款搭載國產AI芯片的智能汽車，此前亮相重慶車展。（中新社）

北京經濟技術開發區14日披露，日前北京市正式批覆「北京市智能網聯汽車政策先行區總體實施方案」，依託高級別自動駕駛示範區設立北京市智能網聯汽車政策先行區。政策先行區實施範圍包括亦莊新城225平方公里規劃範圍，大興國際機場以及京台高速、京津高速等6條環繞亦莊的高速和城市快速路段。

新華社報導，政策先行區適度超前並系統構建了智能網聯汽車道路測試、示範應用、商業運營服務，以及路側基礎設施建設運營等政策體系，是中國大陸首個以管理政策創新為核心的先行區。

商業運營服務是政策創新的亮點之一。此次實施方案明確，鼓勵經過充分驗證的智能網聯汽車在政策先行區率先開展試運行和商業運營服務，覆蓋自動駕駛出行服務、智能網聯公交車、自動駕駛物流車、自主代客泊車等規模化試運行和商業運營服務，企業在商業運營過程中可提供收費服務。

同時，方案還允許無人配送車獲取路權上路運營。政策先行區將制定無人配送車產品應用標準和管理辦法，研究適用於無人配送車上路行駛的通行規則和交通管理模式，給予相應路權，建立無人配送車運行安全監管體系。

針對自動駕駛汽車高速公路管理難題，實施方案明確將在北京地區選取6條共143公里高速路，根據具體情況逐步開放，為自動駕駛汽車創造規模化的高速公路測試環境，加快高速公路幹線物流等自動駕駛應用場景落地。

截至目前，北京市自動駕駛開放測試道路有200條共計699.58公里，安全測試里程突破268萬公里。

北京 高速公路

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