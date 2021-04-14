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穩步推進核電 大陸未來5年每年新增8部核電機組

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為今年1月底投入運營的福建福清核電5號機組。中新社
圖為今年1月底投入運營的福建福清核電5號機組。中新社

大陸持續發展核能發電。中國核能行業協會副理事長兼秘書長張廷克表示，核電是目前唯一可大規模替代煤電的基荷並具備一定負荷跟蹤能力的電源。「十四五」時期（2021年至2025年），大陸可望按照每年新增8部左右核電機組的建設規模和節奏推進核能發電。

根據上海《界面新聞》報導，張廷克是在13日召開的「2021年春季高峰會議暨第14屆中國國際核電工業展覽會」開幕式致辭時作出上述表示。

報導指出，截至目前，大陸商運核電機組共49部，總裝機5,102.7萬千瓦，居全球第三；核准及興建中核電機組19部，總裝機約2,099萬千瓦，居全球第一。2020年，中國核能發電裝機占比約2.3％，發電量占比約4.9％。

張廷克表示，自1994年首部核電機組投入商運以來，中國核能發電量累計已達到2.6兆千瓦時以上，且從未發生國際核事件分級（INES）2級及以上運行事件，位居國際先進行列。

此外，中國已率先實現由二代向三代核電技術的跨越，躋身世界核電大國行列。

張廷克說，「中國全面掌握了反應堆壓力容器、蒸汽發生器、保護控制系統和核級焊材、核級密封件等關鍵設備、材料製造技術，部分領域填補了國內空白。」

張廷克指出，中國具備每年8至10部/套核電主設備製造能力，和同時建造30部以上核電機組的工程施工能力，綜合國產化率已達88％以上。而且已建立完整的核燃料循環產業鏈，生產與供應能力可以滿足核電發展的需要。

張廷克認為，核電是目前唯一可大規模替代煤電的基荷並具備一定負荷跟蹤能力的電源，未來15年仍是中國核電發展的重要戰略機遇期。

上述這場會議還發布《中國核能發展報告（2021）》。報告也表示，在碳達峰、碳中和的背景下，預計大陸核能將保持較快的發展態勢。中國自主三代核電會按照每年6至8部的核准節奏，實現規模化、批量化發展。

預計到2025年，大陸核電在運裝機將達7,000萬千瓦左右，在建約5,000萬千瓦；到2030年，核電在運裝機容量達到1.2億千瓦，核電發電量約占全國發電量的8%。

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