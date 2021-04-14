快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機票預訂大增 大陸或現史上最火爆「五一」黃金周

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為4月3日清明節期間，上海虹橋火車站景象。（取自中新網）
圖為4月3日清明節期間，上海虹橋火車站景象。（取自中新網）

大陸「五一」長假即將到來，根據網路旅遊平台「去哪兒」統計，大陸今年「五一」機票預訂量已大幅超越2019年同期，和去年同期相比更增加逾25倍。中國大陸今年可能迎來史上最火爆的一次「五一」出遊潮。

經調假後，大陸今年「五一」黃金周將從5月1日到5日連休五天。

根據大陸文化和旅遊部數據中心統計，今年清明期間，大陸國內遊達1.02億人次，年比成長144.6%，已經恢復至疫情前同期的94.5%。天風證券指出，清明旅遊恢復態勢明顯，預計「五一」旅遊需求將持續釋放。

去哪兒的機票預訂情況則顯示，今年「五一」大陸可能爆發驚人的出遊人潮，機票預訂量暴增也讓機票價格明顯走揚。

統計顯示，今年「五一」大陸機票平均支付價格比2019年上漲超過兩成。其中4月30和5月1日，北京—三亞部分航班經濟艙已經售罄，目前只剩人民幣上萬元的商務艙還有餘票。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，早在春節期間，「五一」酒店預訂就出現明顯增長，原因在於大量抑制的出行需求沒有釋放。

蘭翔指出，雖然剛剛結束的清明假期已有很多民眾返鄉探親、出遊，但受限於假期時長，大部分旅客還是會選擇在「五一」假期出行。

大陸今年清明節只有三天連假，比「五一」少了兩天。

由於機票一票難求，不少大陸民眾因此選擇提早開始今年的「五一」假期。去哪兒的數據顯示，4月28日起，搭機旅客就明顯增加，4月30日的旅客量達到高峰，人數甚至超過5月1日長假首日的旅客量。

截至4月12日，去哪兒平台上，大陸國內多個熱門目的地的機票基本已漲至全價。

攜程研究院行業分析師修天陽也指出，攜程的數據顯示，5月1日至5日，大陸國內航班的搜索量比去年增加超過五倍。修天陽表示，搜索量大幅提升意味著當前消費者出遊意願強烈，預計未來兩周將出現機票預訂高峰。

除了在大陸境內旅遊外，由於澳門新冠肺炎疫情一直控制良好，目前從大陸往返澳門僅需持有7日內有效的核酸檢測證明，無需進行隔離，因此澳門也成為今年「五一」大陸民眾的熱門旅遊選擇之一。

去哪兒的數據顯示，目前澳門的旅遊熱度已經達到2019年以來峰值，熱門出發地為北京、上海、杭州和成都等地。

機票 澳門

延伸閱讀

澳門擬與內地推疫苗接種互認 吸引內地旅客赴澳

回應江啟臣 馬曉光：制度不同不是統一的障礙

拜登好友陶德率團訪台 陸：美應履行對北京承諾

台青王鎮江 用音樂架兩岸溝通之橋

相關新聞

中國科技巨頭瘋造車 分析：卡位市場也有股價考量

中國網路科技巨頭瘋造車，陸媒形容是「會做掃地機器人，下一步就要造車」。分析稱，造車即便燒錢，每家企業都想下場玩一把，除了...

機票預訂大增 大陸或現史上最火爆「五一」黃金周

大陸「五一」長假即將到來，根據網路旅遊平台「去哪兒」統計，大陸今年「五一」機票預訂量已大幅超越2019年同期，和去年同期...

檢視抗風險力 中國人行將對4千家銀行壓力測試

為檢視中國各大小金融機構的抗風險能力，中國人民銀行計劃今年對全國4024家銀行機構展開大規模壓力測試。人行並表示，202...

世上難再有第2個馬雲？ 陸大刀砍向阿里、螞蟻 平台「野蠻生長」敲喪鐘

大陸網路巨頭阿里巴巴4月10日被當局以「反壟斷」之名，重罰人民幣182.28億元（約新台幣791億元）。2天後，官方再度約談阿里旗下網路金融服務公司螞蟻集團，並提出5項整改（整頓改革）重點。同時，當局給平台業界下通牒，要求1個月內「自行整改」。

華為、中興去年財報皆成長 未來發展衝擊也現

美國政府對多家中國科技企業制裁，其中具指標性的華為和中興，去年財報雖然都成長，但未來發展的衝擊已經出現。中國市場占華為業...

不幻想美會撤制裁 華為：盼今年活得好一點

過去兩年，遭遇美國三輪制裁的中國電訊巨頭華為公司副董事長、輪值董事長徐直軍12日表示，今年華為的目標還是「活下來」。另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。