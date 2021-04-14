字節跳動將赴港上市 市值估計達4,000億美元

中國證券報14日引述消息人士說法獨家報導，字節跳動已向香港交易所提交承銷商聘用函，啟動了赴港上市流程。

字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用軟體，並布局教育、電商、遊戲、企業服務等多個新經濟領域。

《南華早報》早前引述多位知情人士稱，對私募股權投資者來說，字節跳動的估值正接近4,000億美元。

中國證券報稱，字節跳動3月下旬聘請小米前高層周受資擔任新設立的首席財務官（CFO）一職，此舉被視為字節跳動正在為IPO事宜做準備。

字節跳動最近一輪融資在2020年11月。該輪融資由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元。

根據公開報導，字節跳動至少完成過九輪融資，參與投資的機構包括Sequoia Capital（紅杉資本）、SIG（海納）、Tiger Global Management（老虎環球基金）、General Atlantic（泛大西洋資本）、 KKR、Coatue、軟銀、DST等，累計融資數百億美元。

據悉，這些資金主要用於字節跳動全球多款產品和多條業務線的快速發展，尤其是TikTok在海外市場的擴張。