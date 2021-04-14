快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

字節跳動將赴港上市 市值估計達4,000億美元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國證券報指出，字節跳動已啟動赴港上市流程。（路透）
中國證券報指出，字節跳動已啟動赴港上市流程。（路透）

中國證券報14日引述消息人士說法獨家報導，字節跳動已向香港交易所提交承銷商聘用函，啟動了赴港上市流程。

字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用軟體，並布局教育、電商、遊戲、企業服務等多個新經濟領域。

《南華早報》早前引述多位知情人士稱，對私募股權投資者來說，字節跳動的估值正接近4,000億美元。

中國證券報稱，字節跳動3月下旬聘請小米前高層周受資擔任新設立的首席財務官（CFO）一職，此舉被視為字節跳動正在為IPO事宜做準備。

字節跳動最近一輪融資在2020年11月。該輪融資由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，對應估值約1,800億美元。

根據公開報導，字節跳動至少完成過九輪融資，參與投資的機構包括Sequoia Capital（紅杉資本）、SIG（海納）、Tiger Global Management（老虎環球基金）、General Atlantic（泛大西洋資本）、 KKR、Coatue、軟銀、DST等，累計融資數百億美元。

據悉，這些資金主要用於字節跳動全球多款產品和多條業務線的快速發展，尤其是TikTok在海外市場的擴張。

TikTok 電商 香港

延伸閱讀

字節跳動不懼打壓持續成長 創辦人身價上看600億美元

東芝殺出不只一家追求者 傳KKR出更高價挑戰CVC收購

皮卡很能載重 但這台福特皮卡已經超出想像了！

木地板刮痕有救了！ 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

相關新聞

字節跳動將赴港上市 市值估計達4,000億美元

中國證券報14日引述消息人士說法獨家報導，字節跳動已向香港交易所提交承銷商聘用函，啟動了赴港上市流程。

民共如何交往？國台辦重申堅持九二共識、認同核心意涵

新版《中國共產黨簡史》有關兩岸關係方面內容，對於2016年民進黨當局上台後涉台部分的表述，多談反對台獨的立場和作為。現在...

國台辦：在陸台胞施打疫苗標準 與大陸民眾一致

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天上午表示，大陸台胞的新冠疫苗接種具體政策和安排已經確定，包括台胞、台商、台生，都與大陸民眾同一...

陸34網企將公布承諾書：不實施「二選一」、不濫用個資

中國大陸首批12個網路平台企業發布《依法合規經營承諾》，當中包括百度、京東、美團、新浪微博、字節跳動、拼多多、小紅書、蘇寧易...

陸製汽車出口大增 港口企業闢新通道

中國一汽解放商用車在大連汽車碼頭完成裝船作業，搭乘日本東車輪船福運1號輪（FORTUNETRADEⅠ）發往俄羅斯符拉迪沃...

江西拓展VR產業 海內外大力攬才

江西省工業和信息化廳表示，該省加速布局虛擬現實（VR）產業，加大引進國內外VR領域高端人才力度。　　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。