民共如何交往？國台辦重申堅持九二共識、認同核心意涵

新版《中國共產黨簡史》有關兩岸關係方面內容，對於2016年民進黨當局上台後涉台部分的表述，多談反對台獨的立場和作為。現在大陸如何看待與民進黨當局的往來？中國大陸國台辦發言人馬曉光十四日表示，只要堅持「九二共識」，認同其核心意涵，兩岸之間的對話交往都不成問題。

馬曉光表示，《中國共產黨簡史》第十章第五節堅持一個中國原則和推進祖國統一這部分，介紹了中共十八大以來兩岸關係和對台工作的基本情況。 2016年民進黨上台執政，兩岸關係和平發展的勢頭受到嚴重衝擊，這是基本事實。

第二，為維護兩岸同胞根本利益，維護台海和平穩定，維護中華民族的整體利益，大陸採取了反對和遏制台獨的一系列重要舉措，向台獨勢力劃出清晰的底線，形成了強大的震懾，這也是完全必要的。

第三，大陸的對台大政方針是明確的，兩岸關係改善發展，當然要在一個中國原則的基礎上，兩岸之間的協商對話，要建立在堅持「九二共識」的共同政治基礎之上。也多次表明，只要堅持「九二共識」，認同其核心意涵，兩岸之間的對話交往都不成問題。

第四，大陸一直積極鼓勵兩岸同胞擴大交流合作。從31條、26條，到助力台企11條，再到最新頒布實施的農林22條，都在想方設法為台胞台企來大陸發展提供同等待遇，以便於他們率先分享大陸發展的機遇。相信，只要兩岸同胞交流不斷深化，兩岸融合發展不斷深入，兩岸同胞就一定能夠走親、走近、走好，共同致力於兩岸關係和平發展和中華民族偉大復興。