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國台辦：在陸台胞施打疫苗標準 與大陸民眾一致

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（香港文匯網）
大陸國台辦發言人馬曉光。（香港文匯網）

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天上午表示，大陸台胞的新冠疫苗接種具體政策和安排已經確定，包括台胞、台商、台生，都與大陸民眾同一標準；在適用人群費用承擔、異常反應救治與補償等方面，與所在地大陸居民執行一致要求和標準。

馬曉光上午在國台辦例行記者會上表示，大陸高度重視和關心關懷台灣同胞的衛生健康福祉。對在大陸居住台灣同胞的疫苗接種，按屬地管理、同等待遇原則，與其所在地區大陸居民執行相同政策和規範，即：在知情、同意、自願的前提下，憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗。

他表示，無台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，由其向居住地縣級以上台辦提出申請，並由縣級以上台辦組織到指定接種單位進行統一接種；在大陸各級各類學校的台灣師生疫苗接種工作，納入當地疫苗接種工作統一安排，與所在學校大陸師生一視同仁，同等對待；在適用人群費用承擔、異常反應救治與補償等方面，與所在地大陸居民執行一致要求和標準。

新冠疫苗 馬曉光

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