聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州商業地產市場 3月整體成交活躍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

受大宗交易影響，3月廣州商業地產市場整體成交恢復較為活躍水平，三類商用物業（寫字樓、公寓和商舖）成交均有明顯的升幅。表現最為搶眼的是公寓市場，同比去年疫情期間及環比2月的春節假期，新增供應及成交量都有較大的升幅。

來自合富大數據12日提供的數據顯示，3月廣州市寫字樓成交量為8.2萬平方米，同比上升13%。與此同時，寫字樓供應也增加了1.6萬平方米。成交區域主要集中在番禺，天河、海珠等中心區域成交仍舊偏淡，僅呈現零星成交貨量。

合富輝煌（中國）商業地產總經理潘耀曦表示，番禺區作為廣州南拓戰略的主要規劃區域，近年來發展成效顯著，目前番禺區四大商圈格局已經成形，包括萬博商圈、市橋商圈、亞運板塊商圈、廣州南站商圈。他認為，番禺區在定位上與天河區互補，不斷吸納廣州中心區域的外溢客戶，番禺區的商務地位將日漸突出。

在公寓方面，隨著房地產金融政策不斷收緊，為進一步吸引客戶及市場關注，廣州部分公寓項目趁機推出優惠促銷活動，加快項目貨量去化，加速項目的資金回籠。據統計，3月廣州公寓成交量為9.1萬平方米，同比上昇36%，環比則大漲了77%。除黃埔區，其餘區域環比增長幅度普遍較顯著。

3月，廣州商舖的成交量同樣亮眼，達到了9.3萬平方米，同比大漲304%，環比大漲429%；數據顯示，多起大宗交易帶動了商舖的成交量沖擊近一年峰值。對比春節假期的2月，區域成交量環比普遍上升；其中天河區、番禺區由於大宗交易的因素領先幅度十分顯著。

春節 房地產 疫情

延伸閱讀

看好大陸市場 越峰電子廣州擴產

天價彩禮、低俗婚鬧…改革不正婚俗 廣州等15地實驗

陸住建部約談廣州等5城市 要求不炒房 穩地價、穩房價

滙豐傳將裁員逾百人 部分職能移師廣州

相關新聞

貿易仍熱絡 台對陸出口首季成長逾40%

受比較基期較低等因素影響，大陸今年第一季進出口總值按美元計大幅成長百分之卅八點六，兩岸貿易也持續保持熱絡。根據大陸海關總...

武漢快速復甦 台企增資擴產

芳菲四月天，武漢「解封」一周年之際，全市生機盎然，早晚高峰的堵車、人潮熙攘的商圈、熱火朝天生產的工廠……，這一幕幕，讓武...

陸首季外貿旺 出口劇增49%

受比較基期較低等因素影響，大陸今年第1季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，兩岸貿易也持續保持熱絡。根據大陸海關總署公...

江西拓展VR產業 海內外大力攬才

江西省工業和信息化廳表示，該省加速布局虛擬現實（VR）產業，加大引進國內外VR領域高端人才力度。　　

陸製汽車出口大增 港口企業闢新通道

中國一汽解放商用車在大連汽車碼頭完成裝船作業，搭乘日本東車輪船福運1號輪（FORTUNETRADEⅠ）發往俄羅斯符拉迪沃...

西安中歐班列 今年已1000列

滿載自行車、玩具、洗碗機等50車貨品的X9041次中歐班列（西安），13日從中國鐵路西安局集團有限公司西安國際港站駛出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。