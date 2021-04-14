廣州商業地產市場 3月整體成交活躍

受大宗交易影響，3月廣州商業地產市場整體成交恢復較為活躍水平，三類商用物業（寫字樓、公寓和商舖）成交均有明顯的升幅。表現最為搶眼的是公寓市場，同比去年疫情期間及環比2月的春節假期，新增供應及成交量都有較大的升幅。

來自合富大數據12日提供的數據顯示，3月廣州市寫字樓成交量為8.2萬平方米，同比上升13%。與此同時，寫字樓供應也增加了1.6萬平方米。成交區域主要集中在番禺，天河、海珠等中心區域成交仍舊偏淡，僅呈現零星成交貨量。

合富輝煌（中國）商業地產總經理潘耀曦表示，番禺區作為廣州南拓戰略的主要規劃區域，近年來發展成效顯著，目前番禺區四大商圈格局已經成形，包括萬博商圈、市橋商圈、亞運板塊商圈、廣州南站商圈。他認為，番禺區在定位上與天河區互補，不斷吸納廣州中心區域的外溢客戶，番禺區的商務地位將日漸突出。

在公寓方面，隨著房地產金融政策不斷收緊，為進一步吸引客戶及市場關注，廣州部分公寓項目趁機推出優惠促銷活動，加快項目貨量去化，加速項目的資金回籠。據統計，3月廣州公寓成交量為9.1萬平方米，同比上昇36%，環比則大漲了77%。除黃埔區，其餘區域環比增長幅度普遍較顯著。

3月，廣州商舖的成交量同樣亮眼，達到了9.3萬平方米，同比大漲304%，環比大漲429%；數據顯示，多起大宗交易帶動了商舖的成交量沖擊近一年峰值。對比春節假期的2月，區域成交量環比普遍上升；其中天河區、番禺區由於大宗交易的因素領先幅度十分顯著。