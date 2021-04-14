西安中歐班列 今年已1000列

滿載自行車、玩具、洗碗機等50車貨品的X9041次中歐班列（西安），13日從中國鐵路西安局集團有限公司西安國際港站駛出，開往哈薩克，這是2021年陝西開行的第1000列中歐班列。

中新社報導，西安國際港站站長白寬鋒表示，截至4月12日，今年中歐班列（西安）已運送貨物41286車，同比增長26.76%，重箱率100%，穩居全路第一。

中國鐵路西安局集團有限公司官方表示，中歐班列（西安）以西安國際港站為依託，利用西安向西門戶通道的先天區位優勢，接通阿拉山口、霍爾果斯、滿洲里、二連浩特、綏芬河五個出境口岸，形成以西安國際港站為中心，通達東西的國際物流通道，增強內陸對全球資源的配置能力，助力陝西及絲路沿線地方經濟發展。