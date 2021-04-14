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陸製汽車出口大增 港口企業闢新通道
中國一汽解放商用車在大連汽車碼頭完成裝船作業，搭乘日本東車輪船福運1號輪（FORTUNETRADEⅠ）發往俄羅斯符拉迪沃斯托克港，該航線的開通為中國自主品牌商品車開闢了新的出口物流通道。
中新社報導，大連汽車碼頭公司總經理助理金趙星表示，該批商用車由中國一汽自主研發，首批126輛通過公路運輸方式從長春主機廠運至大連汽車碼頭。大連汽車碼頭公司為其提供專屬場地，以便進行車輛交接、點檢，並配合開展拆除後視鏡等車輛整備工作，確保整個作業流程順利完成。
2020年下半年以來，隨著中國國內疫情得到有效控制，汽車市場復甦較好，汽車出口繼續保持增長趨勢。根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，今年一季度，中國汽車企業出口35.7萬輛，同比增長74.6%。
與此同時，在汽車出口持續增長的當下，大陸各大港口紛紛爭攬汽車外貿貨源，試圖在汽車出口產業良好態勢下找到商機。以大連汽車碼頭為例，2020年11月，大連汽車碼頭開通了首條商品車外貿出口班輪航線，實現遼寧港口滾裝商品車業務的新突破。本月8日，首趟「大連—別雷拉斯特」商品車中歐班列開通，為中國自主品牌商品車打造了一條便捷、高效的多式聯運出口通道。
金趙星表示，截至目前，大連港汽車碼頭已為包括中國一汽等在內的近20個汽車品牌提供海鐵聯運服務。
遼寧港口集團方面表示，首批解放商用車裝船出海，成為遼寧港口集團今年爭攬的又一商品車新貨源，該航線的開通進一步拓展商品汽車外貿出口航線網絡。下一步，大連汽車碼頭公司還將積極爭攬其他汽車外貿貨源，助力自主品牌商品車走出去。
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