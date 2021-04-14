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江西拓展VR產業 海內外大力攬才

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江西省工業和信息化廳表示，該省加速布局虛擬現實（VR）產業，加大引進國內外VR領域高端人才力度。　　

中新社報導，VR產業是中國近年來頗受關注的新興產業之一。當前，大陸中部省份江西正推進VR發展。江西將VR產業列入了該省「2+6+N」產業高質量跨越式發展行動計畫，成立VR產業發展領導小組，並且連續三年舉辦世界VR產業大會。　　

根據江西省VR產業發展領導小組近日印發的「2021年虛擬現實產業發展工作要點」，江西將及時跟進三屆世界VR產業大會共計321個投資項目的進展情況；瞄準國內外VR頭部企業、中國VR行業50強企業等行業內優秀企業，加強與VR有關科研院所、組織機構和單位聯繫，引進更多優質VR企業和項目落地，完善產業生態。　　

在強化產業人才支撐方面，江西提出加大引進國內外VR領域高端人才力度，支持該省各地、各有關企業與有關專家建立柔性用人機制，為產業發展提供人才支撐；鼓勵高校、技工院校與專業培訓公司開展校企合作，探索多元化的VR產業職業技術人才培育方式，聯合各行業應用相關部門，以就業為導向開展VR產業人才「訂單式」培養等。

為推動VR產業發展和整體躍升，江西已出台了政策措施，鼓勵該省高校開設VR本專科專業，最高可給予200萬元（人民幣，下同）的一次性獎勵。　　

江西省工業和信息化廳相關負責人表示，經過多年發展，江西VR產業已實現從研發、內容設計為主，到逐步向硬件生產製造延伸，VR產業鏈逐步形成產業閉環。

江西官方提出，2021年，江西重點建設2至3個VR產業基地或園區，力爭全年VR及相關產業營業收入突破500億元。

高校 人民幣

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