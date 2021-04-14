北京國際機床展 全球1500廠商參與

作為全球四大國際機床展之一，第十七屆中國國際機床展覽會（CIMT2021）12日至17日在北京舉辦，這是受疫情影響國際知名機床展停辦後，首先恢復的國際機床工具展覽盛會，昭示著行業未來的發展趨勢。

中新社報導，據主辦方中國機床工具工業協會介紹，此次疫情對全球國際分工產生重大影響，國際分工將會重新並加速調整，帶來跨境貿易投資和產業格局的重大變化。得益於中國疫情防控取得的成果，未來中國經濟恢復和增長勢頭明顯，這將給機床工具消費帶來需求支撐。

以「融合共贏智造未來」為主題的本屆CIMT不僅是展示世界先進製造技術和機床工具產品的盛會，也是推動中外技術交流與商貿合作的重要平台，更是貼近瞭解中國這一最大機床工具消費市場需求變化的窗口。

主辦方表示，在推動行業高質量發展的進程中，新一代信息技術、機器人、物聯網、工業互聯網、大數據、雲計算、人工智能為代表的新技術與傳統製造業融合發展將是大勢所趨，這為機床工具行業帶來新機遇和新挑戰。

本屆展會吸引了來自27個國家和地區的1500餘家製造商報名參展，來自美國、德國、日本、瑞士等13個國家和地區的機床協會和貿促機構組團參展。全球範圍內的知名機床工具製造商攜其最新技術和產品悉數到場，物聯網、人工智能、機器人、增材製造等熱點技術將成為關注焦點。