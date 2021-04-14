武漢快速復甦 台企增資擴產

芳菲四月天，武漢「解封」一周年之際，全市生機盎然，早晚高峰的堵車、人潮熙攘的商圈、熱火朝天生產的工廠……，這一幕幕，讓武漢台資企業協會會長、斯米克美加集團總裁蕭永瑞感慨地說：「武漢挺過來了！」

蕭永瑞表示，在艱難的2020年，武漢能快速爬坡，經濟總量重返大陸城市前十，展現了「英雄之城」的活力和自癒力。在她看來，儘管遭受疫情衝擊，但是武漢的區位交通、科教人才及產業優勢並沒有改變。在以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局中，武漢將大有作為。

4月8日，位於武漢市東西湖區的台資企業－武漢和盛汽車零部件有限公司車間裡，企業生產忙碌進行。2020年初，和盛公司曾因疫情停擺47天；而自當年4月中下旬全面復工復產以來，公司調整戰略、窮追猛趕，在2020年實現營業額4.18億元人民幣，與2019年相比，不降反升。今年一季度，公司已超額完成當季度預算營業額。

「說實話，沒想到恢復會這麼快！」該公司總經理胡恒銀坦言，親歷武漢疫後重振，更加堅定了發展信心。近期，公司計畫投資1億元，啟動新建一條全自動塗裝生產三線，預計年底投產，以滿足華中地區各主機廠和配套廠商的訂單需求。

而斯米克美加集團旗下的教育、房地產產業在疫後同樣穩步恢復。該集團在湖北孝感市打造的美珈職業學院，已完成一期建設，目前正在招生，預計今年9月份開學。總投資110億元，在武漢市江夏區打造的大型康養專案，正在辦理土地手續。

台青王天山在武漢創業多年，深耕中藥材種植與研發。2020年6月從台灣返回武漢後，瞄準中醫藥發展商機，他迅速投入到醫療器械噴劑生產線籌建中。今年4月下旬，公司與湖北天門一家企業合建的醫療器械噴劑生產線將投產。今年下半年，另一處位於湖北蘄春李時珍醫藥工業園內的噴劑生產線也將投產。

儘管遭受疫情衝擊，但是在一些大項目的拉動及復工復產優惠政策的推動下，2020年，湖北省台資企業投資總額達192785.16萬美元，與2019年相比，增長41.6%。

「大美武漢，請你來看，贊贊贊！」一場快閃活動，10日在武漢上演。來自武漢、北京、廈門、瀋陽及台灣的60多位台胞，以線上線下聯動同唱一首歌的形式，展現武漢疫後復甦活力。

來自台灣的青年導演薛穎穜率先登場彈唱，隨後在武漢的40多位台胞從四面八方聚攏過來，大家揮舞雙臂，放聲高歌；20餘位在北京、廈門、瀋陽及台灣等地的台胞，以視頻錄製形式線上參與。活動吸引不少市民圍觀、拍照。

薛穎穜在武漢創業3年，在這裡實現了電影導演夢。「武漢是英雄之城、安全之城，是創業、生活的好地方。」薛穎穜說，希望邀請更多台胞親臨武漢，感受武漢疫後重振的盎然生機。