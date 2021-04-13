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中國電信湖南網路全面癱瘓　官方否認遭境外駭客

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
湖南中國電信人員稱，整個湖南省，電信，聯通，移動的固網全部間斷癱瘓。（新浪微博照片）
湖南中國電信人員稱，整個湖南省，電信，聯通，移動的固網全部間斷癱瘓。（新浪微博照片）

湖南有網友13日下午4時多發帖表示，當地中國電信網絡出現斷網、4G和WiFi均無法使用、無法打電話等情況。

隨後，網傳一張截圖顯示，「接電信通知：整個湖南省，電信，聯通，移動的固網全部間斷癱瘓。電信給出的答復是境外駭客DDOS洪水攻擊」。其後，有湖南電信工作人員表示，上述截圖內容屬實。

據新華社報導，湖南省通信管理部門稱，「經初步調查，4月13日16時02分至16時13分，因湖南長沙傳輸光纜故障，163網湖南互聯網出口出現擁塞，不是網路攻擊」。

在此前，網傳截圖顯示，接中國電信通知，整個湖南省三間電訊商的固網全部間斷癱瘓。電信給出的答復是境外駭客DDOS洪水攻擊，總出口和入口堵塞導致。駭客可能還會持續攻擊，電信正在努力解決，恢復穩定可能需要時間，請大家耐心等待。

隨後湖南電信一名維修工作人員向陸媒「九派新聞」表示，目前系統正在進行升級，過段時間就會回復正常，而網上流傳的通知確是由公司發布，內容屬實。

事件引發不少湖南網友現身說法，紛紛表示：「難怪我的一直沒有網路」、「我還以為我手機欠費了」、「原來不止我一個人」。

截至下午5時10分，澎湃新聞聯繫上湖南電信客服電話，聽到語音提示稱「之前突發網絡故障，現已恢復，您可重啟設備後使用，敬請諒解」。電信人工客服則表示，故障是發生在湖南片區網絡系統維護過程中，導致寬頻和手機網絡無法使用，但不到15分鐘後，系統就逐步恢復。

湖南中國電信一度給網友的答復是「境外駭客DDOS洪水攻擊」。（新浪微博照片）
湖南中國電信一度給網友的答復是「境外駭客DDOS洪水攻擊」。（新浪微博照片）

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