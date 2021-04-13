大陸進一步擴大數位人民幣試點 引發美國警惕

中國人民銀行（大陸央行）宏觀審慎管理局局長李斌表示，目前數字人民幣試點範圍正有序擴大，應用場景逐步豐富，應用模式也在持續創新，系統運行總體穩定，初步驗證了數字人民幣在理論政策、技術和業務上的可行性和可靠性。

據《國際金融報》報導，李斌12日在人行記者會上表示，數字人民幣2019年底展開試點後，測試相繼在深圳、蘇州、雄安、成都四地及北京冬奧會場啟動。

李斌並透露，去年10月，人行又增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連六個試點測試地區。試點場景也已覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等多個領域。

《國際金融報》指出，目前深圳、蘇州、北京、成都等試點城市先後開展多輪數字人民幣紅包活動，上海、海南、長沙等試點測試地區也在小規模測試數字人民幣。

目前大陸數字人民幣試點場景已貫通線上和線下，覆蓋生活繳費、餐飲服務、購物消費等多個領域，並在技術層面實現了「雙離線」和「有限的匿名可控」。

李斌指出，數字人民幣試點測試堅持穩妥、安全、可控原則，以受邀白名單用戶小額交易為主，目前參與人數、參與筆數、淨兌換的金額總體上還是比較小的。

他強調，數字人民幣仍處於試點測試階段，正式推出現在還沒有時間表。

李斌稱，下一階段人行將根據試點參與各方的反饋，不斷完善和優化數字人民幣技術、業務和政策方案，深入探索數字人民幣應用模式，強化數字人民幣通用性和普惠性，完善產品功能和應用性，提升系統的安全性、穩定性。

除國內零售支付外，大陸目前還開始推動數字人民幣國際跨境交易功能。

人行研究局局長王信本月1日就透露，人行已就數字人民幣在大陸和香港的跨境使用進行技術測試。此外，人行數字貨幣研究所還與香港金管局、泰國中央銀行、阿拉伯聯合大公國，聯合發起多邊央行數字貨幣橋的研究項目。

大陸積極推動數字人民幣已引起美國警惕。彭博社12日引述知情人士的消息稱，拜登政府高度重視中國的數字人民幣計劃，一些官員擔心，這可能是顛覆美元作為世界主要儲備貨幣長期計劃的開端。

彭博社預期，大陸央行可望成為全球首個發行數字貨幣的主要央行。明年2月北京舉行冬季奧運會時，數字人民幣預計將會更廣泛地推廣，並可能與國際市場開展接觸。

不過，大陸中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林接受《環球時報》採訪時則表示，中國在數字人民幣上的嘗試，是為提高全球金融的運行效率，並解決自身存在的一些金融體系問題，如現金流通不足。

同時也以此為契機，擴大人民幣在國際流通市場中的貨幣份額，提高人民幣的貨幣地位，這屬於正常的貨幣競爭的範疇。盤和林認為，美國的擔心完全沒有必要。